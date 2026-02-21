DRAMA U ZEMUNU, POŽAR PROGUTAO KROV PORODIČNE KUĆE! 13 vatrogasaca u borbi sa vatrenom stihijom, kulja gust dim

Na terenu ekipe VSJ Zemun i VSJ Novi Beograd, intervencija u toku

Na krovu porodične kuće u Lagumskoj ulici u Zemunu izbio je požar, a na licu mesta trenutno intervenišu pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila krovnu konstrukciju objekta, a gust dim bio je vidljiv iz više delova naselja.

- Na terenu su angažovane ekipe VSJ Zemun i VSJ Novi Beograd, sa više vatrogasnih vozila i ukupno 13 vatrogasaca koji učestvuju u gašenju vatre - saznaje Kurir.

Intervencija je i dalje u toku, a za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama niti o uzroku izbijanja požara.

Više detalja biće poznato nakon završetka akcije.

Autor: D.Bošković