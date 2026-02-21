ISTRAGA PROTIV DVOJICE MUŠKARACA U BEOGRADU: Samohranu majku vrbovali za prostituciju, pa joj batinama iznudili skoro MILION DINARA

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Ž. Č. (34) i njegovog pomagača V. I. V. (31) zbog sumnje da su počinili krivično delo Trgovina ljudima.

Detalji ove istrage otkrivaju monstruozan plan eksploatacije mlade žene u teškoj materijalnoj situaciji.

Ljubav kao zamka

Ž. Č. je prvo stupio u emotivnu vezu sa žrtvom, samohranom majkom koja je živela u dugovima sa majkom i dvoipogodišnjim detetom. Iskoristivši njeno poverenje, izolovao ju je od porodice i prijatelja, a potom prebacio u Beograd u iznajmljeni stan.

Surova eksploatacija i pretnje

Umesto ljubavi, usledio je pakao. Osumnjičeni su ženu fotografisali i postavljali oglase na internetu, primoravajući je na prostituciju. Sav novac uzimao je Ž. Č., dok žrtvi nije ostavljao ništa, čak ni za osnovne potrebe.

Kada bi pokušala da se pobuni, usledilo je brutalno nasilje:

Batinanje: Udarao ju je po glavi i telu i davio.

Pretnje smrću: Pretio je da će ubiti nju i njenu porodicu, ističući da zna gde joj dete živi.

Finansijska iznuda: Utvrđeno je da je osumnjičeni čak 59 puta podizao novac koji mu je žrtva uplaćivala pod prisilom, u ukupnom iznosu od 852.100 dinara.

Tužilaštvo je predložilo pritvor za osumnjičene, a istraga se nastavlja prikupljanjem dokaza o ovom stravičnom slučaju sistematskog zlostavljanja.

Autor: Dalibor Stankov