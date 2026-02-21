VLADA TREF ZATEKAO SLOBINOG SINA U KREVETU SA ŽENOM, PA OBOJE PREBIO! Marko mu zapretio: 'Nećeš još dugo', a onda su usledili rafali ispred Sava centra!

Pre tačno 29 godina, ispred Sava centra, ugašen je život Vladimira Kovačevića, poznatijeg kao Vlada Tref. Iako je zvanično bio uspešan trkač i biznismen, njegova smrt otvorila je Pandorinu kutiju odnosa sa sinom tadašnjeg predsednika, Markom Miloševićem.

Prijateljstvo krunisano švercom cigareta

Vlada Tref i Marko Milošević nisu bili samo prijatelji, već i najbliži saradnici. Sve je počelo od auto-trka i zajedničkog kluba "Tref", gde su vozili legendarni žuti "Golf VR6". Međutim, sport je brzo zamenio najprofitabilniji posao tog vremena – šverc cigareta.

Dok je Tref upravljao firmom "Inter Sport" i fri-šopovima, pričalo se da je jedan poziv Mire Marković Mihalju Kertesu bio dovoljan da Markovi šleperi iz Bugarske prolaze granicu bez ikakve kontrole. Milioni maraka su se slivali, a saradnja je delovala neraskidivo.

Fatalni zaboravljeni pasoš

Misterija ubistva, prema tvrdnjama upućenih, krije se u jednom sasvim običnom danu kada se Tref vratio kući jer je zaboravio pasoš. Tada je, prema svedočenjima, zatekao prizor koji mu je promenio sudbinu: svoju drugu ženu Bojanu u krevetu sa najboljim prijateljem – Markom Miloševićem.

Besan, Tref ih je oboje pretukao, na šta mu je Marko navodno uputio jezivu pretnju: "Nećeš još dugo!"

Ubistvo i "suze" na sahrani

Ubrzo nakon sukoba, 20. februara 1997. godine, Vlada Tref je likvidiran na ulazu u svoju firmu. Marko Milošević se na mestu zločina pojavio svega nekoliko minuta nakon policije – u suzama. Na sahrani je važio za najtužnijeg, ali Trefov sin Andrej (koji je kasnije i sam ubijen) javno je sumnjao u iskrenost tih suza.

"Marko mu je zapretio, a ubrzo je moj otac ubijen", tvrdio je Andrej pre nego što je i njega zadesila tragična sudbina.

Gde je nestao novac?

Nakon Trefove smrti, posao sa cigaretama navodno su nastavili Marko i Bojana. Procenjuje se da su stotine miliona maraka iznete iz zemlje neposredno pre 5. oktobra. Iako je smrt Vlade Trefa bila prvo u nizu ubistava ljudi bliskih porodici Milošević, ona do danas ostaje nerešena misterija beogradskog podzemlja.

Autor: Dalibor Stankov