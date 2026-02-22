KO PALI AUTOMOBILE PO BEOGRADU?! Stručnjaci u Jutru sa dušom o gorućoj temi: Imamo neku vrstu reinkarnacije devedesetih godina!

Auto­mo­bil „ford” iz­go­reo je u no­ći iz­me­đu utor­ka i sre­de na te­ri­to­ri­ji be­o­grad­ske op­šti­ne Vo­ždo­vac. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz is­tra­ge, reč je o pod­met­nu­tom po­ža­ru, a za­pa­lje­no vo­zi­lo je u pot­pu­no­sti uni­šte­no. Sli­čan sce­na­rio na Vo­ždov­cu se do­go­dio sre­di­nom de­cem­bra ka­da su go­re­la dva auto­mo­bi­la – „rendž ro­ver” i „be-em-ve”. Ta­da je, br­zom re­ak­ci­jom kom­ši­ja, spre­če­na ve­ća tra­ge­di­ja i ši­re­nje va­tre­ne sti­hi­je na okol­na vo­zi­la.

Voditeljka Jovana Jeremić je u okviru Jutra sa dušom sa stručnjacima razgovarala o ovoj temi:

Advokat Radiša Roksić kaže da na snazi imamo neku vrstu reinkarnacije devedesetih godina.

- Ljudi imaju pravo kada tvrde da je svaki slučaj individualan, ali se ovim upućuju poruke. Mogu biti opomena da će biti veće zlo ako se neki zahtev ne ispuni. Radi se o tome da je to znak da je žrtva dužna da nešto učini ili ne. Da ne svedoči na primer, ili da isplati reket - kaže Roskić.

Bivši telohranitelj Slobodana Miloševića, Slavko Jovanović kaže da je više opcija zašto dolazi do paljenja automobila, te ih je obrazložio:

- Za tri dana imamo zapaljeno 10 automobila, da idemo sa tim da su to mafijaši, piromani, da je to neki lični obračun, neke svađe, sitni dugovi. Ja bih obratio pažnju na to, s obzirom na sitaciju, obojenu revoluciju, odnosno, pokušaj. To je u suštini dosta sa namerom izazivanja haosa, nesigurnosti. Policija radi perfektno svoj posao, znamo da je deo tužilaštva na strani blokadera... Ljudi se pitaju zašto se to brže ne istraži, ali to je i do tužilaštva... Ja mislim da je to sa tom namerom - rekao je Jovanović.

Licencirani instruktor za bezbedno upravljanje vatrenim oružjem Ivan Uroševič ističe da se likvidacije, paljenje automobila i ostale stvari nažalost, rade za "male pare".

- Nalagodavci su bitniji nego izvršioci, oni će za manje pare uraditi teška krivična dela... Mi smo pričali o desetinama hiljada evra. a na kraju neko to uradi za 500. Neko ljudima manipuliše, i tako gledaju da se dokažu. Teško je doći do krajnjeg nalagodavca - dodao je Urošević.

Autor: D.Bošković