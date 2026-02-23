UCENJIVALI BRAČNI PAR EKSPLICITNIM SNIMCIMA, UZELI IM 97.000 EVRA: Ovako su ih namamili u zamku! Usledilo ekspresno hapšenje u Novom Pazaru

U koordinisanoj i pažljivo pripremanoj akciji Odjeljenja kriminalističke policije PU Novi Pazar, razbijena je organizovana kriminalna grupa koja je, prema dosadašnjim saznanjima, od januara 2025. do februara 2026. godine iznudila čak 97.000 eura od bračnog para iz Novog Pazara.

Oštećeni J.Z. (65) i njegova supruga J.S. (61) mesecima su bili izloženi sistematskoj uceni i ozbiljnim pretnjama. Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni su pretili objavljivanjem navodnih eksplicitnih snimaka supruge, čime su žrtve držali u stalnom strahu i pritisku. Novac je tražen u više navrata, uz strogo određene rokove, a od bračnog para je zahtevano da “stvore novac” bez odlaganja.

Situacija je eskalirala 19. februara 2026. godine kada su osumnjičeni od oštećenih zatražili da u roku od 48 sati obezbede čak 70.000 eura. Nakon isteka roka, 21. februara u večernjim satima, došli su u dvorište porodične kuće u Novom Pazaru kako bi preuzeli novac. Oštećeni su tada uspeli da obezbede samo 2.000 eura, uz molbu da im se za preostalih 68.000 eura da dodatno vreme.

Osumnjičeni su pristali, ne sluteći da pripadnici OKP-a sve vreme prate situaciju. U trenutku primopredaje novca, na licu mesta uhapšeni su B.M. (42) i S.B. (36), obojica iz Novog Pazara. Daljim operativnim radom policija je uhapsila i K.S. (43), za koju se sumnja da je bila organizator i ključna osoba u celoj šemi iznude. Policija intenzivno traga za još jednim licem, Z.B., koje se nalazi u bekstvu.

Protiv osumnjičenih će biti podnete krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivična dela iznude i udruživanja radi vršenja krivičnih dela, a očekuje se da im bude određen pritvor. Istraga je u toku i nije isključeno da će biti proširena ukoliko se utvrdi da je bilo još oštećenih ili dodatnih krivičnih radnji.

Autor: Iva Besarabić