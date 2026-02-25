AKTUELNO

Hronika

KO JE DEJAN VUKSANOVIĆ ZA KOJIM TRAGA POLICIJA? IMA KRCAT DOSIJE: U njega pucao 'dostavljač hrane', bio i osuđen, a nanogicu stavio na psa da bi šetao gradom

Izvor: Kurir, Foto: Facebook.com/Tanjug/Marko Đoković ||

Od žrtve pokušaja ubistva do osumnjičenog za napad na pumpi, niz incidenata koji su Dejana Vuksanovića držali u žiži javnosti

Dejan Vuksanović, za kojim policija trenutno traga zbog napada na benzinskoj pumpi na Novi Beograd, već duže od godinu dana puni stupce crne hronike, i kao žrtva i kao osumnjičeni.

Poslednji put našao se u centru skandala kada je automobilom udario pešaka M. K. (66) na obeleženom pešačkom prelazu. Žena je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar, a o slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

- Protiv Vuksanovića je podneta krivična prijava zbog sumnje na teško delo protiv bezbednosti saobraćaja - podseća izvor.

Ranjen u restoranu

U aprilu prošle godine Vuksanović je i sam bio meta napada. U restoranu u kompleksu West 65 ranio ga je muškarac prerušen u dostavljača hrane. Napadač je ispalio hitac ka njemu, ali ga je metak pogodio u nogu i oštetio arteriju.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, DRUŠTVENE MREŽE/PRIVATNA ARHIVA

- Imao je hiruršku masku, naočare i ruke u džepovima. Delovao mi je sumnjivo jer restoran nema kuhinju, a napolju je bilo toplo za slojevitu odeću. Ustao sam i krenuo ka njemu, a on je izvukao pištolj i zapucao - izjavio je Dejan Vuksanović.

Napadač je pobegao, a Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Dušana J. (26), osumnjičenog za pokušaj ubistva. On se branio ćutanjem.

- Ne znam ko je pucao niti da li je to osoba protiv koje se vodi istraga. Nemam predstavu zbog čega se sve ovo dogodilo - rekao je tada Vuksanović.

Foto: Privatna arhiva

Vuksanović je 2022. osuđen na 12 meseci kućnog zatvora sa nanogicom zbog prebijanja Darka Lilića, sina bivšeg predsednika Jugoslavije. Vuksanović je na saslušanju priznao da je udario Lilića.

- Ja sam udario Darka Lilića i naneo mu povrede - rekao je kratko na saslušanju u tužilaštvu Dejan Vuksanović.

Međutim, kako smo ranije pisali, već nakon nekoliko meseci prekršio je mer, skinuo je nanogicu i stavio je psu oko vrata, pa izašao iz stana. Sistem je odmah registrovao manipulaciju, a on je uhapšen.

U junu prošle godine prijavio je policiji da ga prati nepoznati muškarac na skuteru.

- On je prijavio da ga je, dok je bio za volanom svog vozila, sve vreme pratio muškarac na crno-sivom skuteru. Naveo je da mu je vozač motora sve vreme bio za petama i otvoreno ga zastrašivao - rekao je tada za medije dobro upućen sagovornik.

Takođe, , sina bivšeg predsednika Jugoslavije u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji. U Crnoj Gori je sumnjičen za dva teška ubistva u Herceg Novom 2016. i Baru 2019. godine, ali u ovim slučajevima protiv njega nije podignuta optužnica.

Autor: D.Bošković

