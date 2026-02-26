LAGALI DA SU IH NAPALE LUTALICE DA BI UZELI 1,5 MILIONA! Pančevci dovodili lekare iz Domova zdravlja u zabludu: U prevari učestvovale PORODICE

Tužilaštvo je naložilo Policijskoj upravi Pančevo da prikupi potrebne informacije i proveri navode iz krivičnih prijava. Cilj im je bio da ostvare imovinsku korist u ukupnom iznosu preko 1.500.000 dinara, na štetu Grada Pančeva.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je, po hitnom postupku, formiralo predmet protiv više osoba, članova istih porodica, sa teritorija Pančeva, a zbog podnetih krivičnih prijava od strane Gradskog pravobranilaštva Grada Pančeva.

Predmet je formiran zbog postojanja osnova sumnje da su u vremenskom periodu od juna do decembra 2025.godine, u Pančevu, izvršili krivično delo - prevara u saizvršilaštvu.

Kako se sumnja, oni su dovodili u zabludu lekare nadležnih Domova zdravlja da im izdaju lekarske izveštaje lažno navodeći da su pretrpeli povrede od napada, ujeda i ogrebotina pasa i mačaka lutalica.

Na osnovu te dokumentacije, kako se sumnja, podnosili su tužbe nadležnom sudu za naknadu nematerijalne štete sa ciljem da ostvare imovinsku korist u ukupnom iznosu preko 1.500.000 dinara, na štetu Grada Pančeva.

- Tužilaštvo je u navedenim predmetima po hitnom postupku uputilo PU Pančevo zahteve za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju provere navoda iz podnetih krivičnih prijava i prikupljanja relevantne dokumentacije, a kako bi se utvrdilo eventualno postojanje krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti - naveli su iz OJT u Pančevu.

Autor: Jovana Nerić