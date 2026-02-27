SLUČAJ MATEJA PERIŠA NIJE REŠEN?! Bivši inspektor ŠOKIRAO: Pronašao sam...

Penzionisani kriminalistički inspektor iz Zagreba Branko Lazarević tvrdi da slučaj smrti Mateja Periša u Beogradu 2021. nije do kraja razjašnjen, uprkos zvaničnom zaključku da je uzrok smrti utapanje.

Lazarević kaže da je imao pristup delu spisa i uočio je “mnogo nepravilnosti i propusta” u policijskom radu — kako srpskoj tako i hrvatskoj policiji. On napominje da bi neke stvari uradio drugačije i da nije urađeno sve što bi trebalo da se slučaj smatra pravno rešenim.

O slučaju Mateja Periša:

Matej je bio 27-godišnji mladić iz Hrvatske koji je nestao u Beogradu 31. decembra 2021. nakon izlaska iz noćnog kluba Gotik.

Snimci njegovog kretanja prikazuju nelogično trčanje ulicama, zaustavljanje taksija i kasnije ulazak u vodu kod kafića “Savanova”, što ostaje nejasno do danas.

Njegovo telo je pronađeno 18. maja u Dunavu, na Adi Huji, a istraga je zaključila da je smrt nastupila utapanjem.

Zvanično se navodi da nema tragova nasilja, ali mnogi i dalje sumnjaju u okolnosti i pitaju se da li je istraga kompletna.

Članak takođe podseća na kontroverzne i nerazjašnjene detalje iz cele priče — uključujući neobjašnjeno snimanje kretanja, nejasne okolnosti izlaska iz kluba i pada u vodu, kao i brojne javne debate i teorije koje su se pojavile od tada.

Autor: D.Bošković