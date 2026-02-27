AKTUELNO

BRUTALNA TUČA HIRURGA NA DEČJOJ KLINICI U PRIŠTINI! Posvađali se na sastanku, pa se potukli usred bolnice naočigled kolega - POGLEDAJTE SNIMAK SUKOBA

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Dvojica hirurga žestoka su se potukla na Kliniki za dečju hirurgiju u Prištini!

Incident se dogodio još pre nekoliko nedelja, međutim, lokalni mediji na KiM su tek sada objavili snimak.

Sukob je navodno počeo žestokom svađom na sastanku da bi kulminirao na hodniku i to pred kolegama i medicinskim osobljem koji su isprva bili toliko šokirani da im je trebalo vremena da se priberu i razdvoje hirurge. Na snimku se vidi da zadaju jedan drugome prave bokserske udarce da bi se ubrzo obojica našla na podu u žestokom klinču.


Za sada nije poznato kako je reagovalo rukovodstvo kinike i da li su hirurzi kažnjeni.

Autor: D.Bošković

