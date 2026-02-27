UHAPŠEN JOŠ JEDAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA!

Policija je Bakićevo telo zatekla 16. januara u šumi u blizini Puta za Malu Ivanču, nedaleko od Sopotа, delimično prekriveno snegom. Sumnja se i da je ubica planirao da ga potpuno prekrije, kao bi dobio sate ili čak dane prednosti nad policijom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa pripadnicima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije MUP-a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su R.S. (1997) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da je R.S. izvršio teško ubistvo u januaru ove godine nad Živkom Bakićem (1983). Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: D.Bošković