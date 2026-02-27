AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN JOŠ JEDAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/elconfidencial/Pink.rs/MUP/TV Pink Printscreen ||

Policija je Bakićevo telo zatekla 16. januara u šumi u blizini Puta za Malu Ivanču, nedaleko od Sopotа, delimično prekriveno snegom. Sumnja se i da je ubica planirao da ga potpuno prekrije, kao bi dobio sate ili čak dane prednosti nad policijom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa pripadnicima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije MUP-a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su R.S. (1997) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da je R.S. izvršio teško ubistvo u januaru ove godine nad Živkom Bakićem (1983). Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: D.Bošković

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Ubica

#Živko Bakić

POVEZANE VESTI

Hronika

Telo nepoznate osobe pronađeno u šumi: Jeziv prizor kod puta za Malu Ivanču

Hronika

IZREŠETAO GA, PA OVERIO! Evo kako se branio osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

Hronika

ŠOK DETALJI IZ ISTRAGE O LIKVIDACIJI ŽIVKA BAKIĆA: Čovek koji ga je upucao, obratio se njegovim prijateljima za pomoć

Hronika

OVO JE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA: Istetoviran, izblajhan, bio i na ratištu, voli 'pucačinu' (FOTO)

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu!

Hronika

OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA UHAPŠEN KAD JE IZAŠAO DA PROŠETA PSA: Haskija vodio i na likvidaciju, OVAJ detalj sa snimka šokirao sve (VIDEO)