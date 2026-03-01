JEDNI SA DEDOM POGAĐALI CENU OVACA, DRUGI MU UKRALI MILION I PO DINARA IZ KUĆE: Filmska pljačka kod Obrenovca, traga se za počiniocima

Teška krađa dogodila se juče u prepodnevnim časovima u okolini Obrenovca, kada je meta grupe pljačkaša bio 87-godišnji meštanin.

Prevaranti su iskoristili njegovu dobrodušnost i odneli plen vredan više od 1.5 miliona dinara.

Sve se odigralo oko 10 časova ujutru. Prema nezvaničnim informacijama, pred kuću oštećenog dede parkiralo se vozilo sa grupom ljudi koji su se predstavili kao kupci zainteresovani za stoku.

Dok je jedan deo grupe sa domaćinom razgovarao u dvorištu i "pogađao cenu" za ovce, ostali su iskoristili nepažnju, neopaženo ušli u kuću i izvršili premetačinu.

Odneli evre, dinare i porodično zlato

Deda je tek nakon odlaska "gostiju" shvatio da je žrtva pljačke. Prema prijavi, iz kuće su nestali:

13.000 evra

50.000 dinara

Sva zlatnina i vrednosti koje je porodica decenijama čuvala.

Policija traga za grupom

O celom slučaju odmah je obaveštena policija i nadležno tužilaštvo. Na licu mesta je izvršen uviđaj, a traga se za vozilom i osobama koje odgovaraju opisu koji je dao oštećeni starac.

