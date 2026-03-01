AKTUELNO

Hronika

Haos u centru Beograda: Probili policijsku blokadu, nastala jurnjava po celom gradu, kolima sleteli u kanal

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

U petak uveče u Takovskoj ulici se odvijala prava filmska potera kada je vozač škode ignorisao policijske naredbe, prolazio kroz crvena svetla i udario u policijsku blokadu, nakon čega je vozilo završilo u kanalu. Troje osumnjičenih uhapšeno je na licu mesta, a u automobilu je pronađena droga, nezvanično saznaje Telegraf.

Pripadnici saobraćajne policije u Takovskoj ulici pokušali su da zaustave vozilo marke škoda, ali vozač N.R. (20) nije postupio po naredbi, već je ubrzao i prošao kroz više crvenih semafora.

Usledila je intenzivna policijska potera ulicama Beograda, a na Bulevaru patrijarha Pavla škoda je udarila i probila policijsku blokadu, da bi potom sletela u kanal u Topčiderskoj ulici.

U vozilu su se nalazila još dva mladića N.R. (20) , M.Ć. (20) i maloletni R.V. (17), koji su pokušali da pobegnu, ali su ubrzo uhapšeni. Pronađena je i opojna droga.

Protiv N.R. podneta je krivična prijava za uništenje i oštećenje tuđih stvari i neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, dok je protiv M.Ć. podneta prijava za uništenje i oštećenje tuđih stvari. Istragu vodi Drugo javno tužilaštvo u Beogradu.

