MORTUS PIJAN IZBO BIVŠU ŽENU I TAŠTU! Jezivi detalji ubistva zbog kojeg je Branislav osuđen na DOŽIVOTNU ROBIJU

Viši sud u Novom Sadu osudio je danas Branislava Radića za krivično delo teško ubistvo na kaznu doživotnog zatvora, presudu je donelo veliko veće kojim je predsedavala sudija mr Sanja Berak, a kako je u obrazloženju navedeno, nakon sprovedenog dokaznog postupka i detaljne analize svih dokaza, sud je van razumne sumnje utvrdio da je Radić 18. februara 2024. godine u Rakovcu, u Ulici cara Lazara broj 65, počinio stravičan zločin.

On je, podsetimo, 18. februara 2024. godine u Rakovcu u porodičnoj kući pod dejstvom alkohola sa 2,84 promila, i kršeći meru zabrane prilaska i komuniciranja, usmrtio bivšu suprugu Draganu Radić (47) i njenu majku Nadu Četnik (75).

- Radić je tog dana bio pod dejstvom alkohola, pri čemu mu je sposobnost da shvati značaj svog dela i upravlja postupcima bila smanjena, ali ne u bitnoj meri. On je najpre prekršio zabranu prilaska i komunikacije sa bivšom suprugom, koja mu je ranije izrečena pravnosnažnom presudom Osnovni sud u Novom Sadu. Tom merom bilo mu je zabranjeno da joj se približava na manje od 100 metara, kao i da prilazi njenom mestu stanovanja i rada - stoji u obrazloženju suda:

- Uprkos tome, došao je na adresu na kojoj je ona živela sa majkom. Sud je utvrdio da je potom, sa umišljajem, lišio života obe žene.

Kako je navedeno, Radić je ušao u dvorište, razvalio zaključana ulazna vrata prizemlja i u unutrašnjosti kuće nožem zadao čak 13 ubodnih rana majci bivše supruge u predelu glave, vrata, grudnog koša i trbuha - u delovima tela gde se nalaze vitalni organi. Od zadobijenih povreda ona je preminula.

Nakon toga se popeo na sprat, razvalio zaključana vrata prostorija i bivšoj supruzi zadao 23 ubodne rane, takođe u predelu glave, vrata, grudnog koša i trbuha. Smrt je nastupila usled zadobijenih teških telesnih povreda opasnih po život.

Prilikom odlučivanja o kazni, sud je kao otežavajuće okolnosti cenio upornost i rešenost okrivljenog da izvrši zločin, činjenicu da je ranije osuđivan - između ostalog i za nasilje u porodici - kao i njegovu ličnost i odsustvo empatije. Zbog svega toga izrečena mu je najstroža kazna - doživotni zatvor.

U izrečenu kaznu uračunava se vreme provedeno u pritvoru, koji je Radiću produžen do upućivanja u zavod za izvršenje krivičnih sankcija.

Na ovu presudu stranke i branilac imaju pravo žalbe Apelacioni sud u Novom Sadu.

Podsetimo, Radić je 18. februara 2024. godine došao do dvorišta porodične kuće u kojoj su živele njegova bivša supruga i njena majka, i sa umišljem ubio obe. Ušao je u dvorište i razvalio vrata u prizemlju, gde je najpre nožem napao Nadu, a zatim se popeo na sprat, gde je takođe razvalio vrata i nožemk naneo smrtonosne povrede bivšoj supruzi Dragani. Posle toga je pozvao svog brata i rekao da ih je ubio obe, a zatim je legao pored Draganinog tela, gde ga je policija kada je stigla, i zatekla.

Radić se tokom istrage branio ćutanjem, a pred sudom je rekao da se "ne seća svega", ali da su mu se neke slike vratile.

Autor: Iva Besarabić