Užas u Surčinu! Kineskinja sa grupom razbojnika napala sunarodnika - prebili ga, pa mu oteli sve što su našli

Državljanka Kine K. W. S. (46) sa još trojicom napadača, osumnjičena je za razbojništvo u Surčinu i pljačku kineskog državljanina.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surčinu lišili su slobode državljanku Kine zbog sumnje da je, zajedno sa još tri osobe, izvršila krivično delo razbojništvo nad svojim sunarodnikom.

Kako se nezvanično saznaje, incident se dogodio u jednoj kući u Surčinu, gde su osumnjičena i njeni saučesnici presreli kineskog državljanina L. X. (33). Napadači su nasrnuli na žrtvu zadavši mu više udaraca u predelu glave. Napadači su od žrtve potom oduzeli oko 300 evra, dokumenta i automobil "audi".

Osumnjičeni su se nakon pljačke žrtvinim automobilom udaljili u nepoznatom pravcu. K. W. S. je, brzom akcijom policije, locirana i privedena, dok se za ostalim učesnicima ovog napada i dalje intenzivno traga.

Osumnjičenoj je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: A.A.