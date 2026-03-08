Ponovo planulo vozilo na putu ka Divčibarama: Automobil izgoreo iznad česme

Na prilazu turističkom centru Divčibare danas je ponovo došlo do požara na jednom putničkom vozilu. Automobil se zapalio na deonici puta Krčmar - Divčibare, iznad česme, a prema prvim informacijama u ovom incidentu nije bilo povređenih osoba.

Za sada nije poznato kako je došlo do izbijanja požara, ali je vozilo pretrpelo veliku materijalnu štetu. Na sreću, vozač i putnici uspeli su na vreme da napuste automobil, pa nije bilo povređenih.

"Vatra je buknula iz prednjeg dela vozila, ali su ljudi brzo reagovali i izašli iz automobila. Najvažnije je da niko nije povređen, iako je vozilo u potpunosti oštećeno", kaže jedan od očevidaca za RINU.

Ovo je drugi slučaj zapaljenog vozila na ovoj deonici puta u poslednjih nekoliko meseci, dok je još jedan sličan incident zabeležen i nakon Petnice. Prema rečima vozača koji često prolaze ovom trasom, ostaci prethodno izgorelog automobila na ovoj deonici još uvek nisu uklonjeni.

"Vozači bi trebalo da imaju protivpožarni aparat u vozilu, jer u ovakvim situacijama to može da bude presudno i da spreči da se vatra proširi na ceo automobil", dodaje sagovornik.

Nadležne službe utvrdiće sve okolnosti koje su dovele do novog požara na ovoj frekventnoj saobraćajnici ka Divčibarama.

