ŽENA MARKA MILJKOVIĆA POSLALA PORUKU PREKO BILBORDA: Tanja mnoge začudila potezom, evo šta je razlog (FOTO)

Tanja Miljković uz fotografiju u zagrljaju muža čestitala Marku Miljkoviću 35 rođendan, šesti koji slavi iza rešetaka.

Marku Miljkoviću, koji je optužen da je sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu kojoj se sudi za sedam ubistava, silovanje mladića na stadionu Partizana, trgovinu drogom i oružjem, supruga Tanja Miljković čestitala je rođendan i to javno, preko bilborda.

Njihova fotografija na kojoj su zagrljeni, uz poruku: "Srećan rođendan živote moj! Voli te tvoja žena! Zauvek jedno!", postavljena je sinoć na bilbordu u blizini zgrade Specijalnog suda u Beogradu, na jednoj od najprometnijih raskrsnica u prestonici, što je šokiralo i zaprepastilo mnoge građane.

- Iako je bilbord postavljen u relativnoj brizini mesta na kom je trenutna adresa njenog supruga, on neće moći da ga vidi. Naime, on boravi u pritvoru u zgradi suda i ne izvodi se napolje, odnosno ne transportuje se uoči suđenja s jedne na drugu lokaciiju. Da li je ovo bila poruka samo za njega, ili pak i za nekog drugog, to zna samo Miljkovićeva supruga. Jedno je sigurno, ovim potezom je želela da privuče i izazove pažnju - kaže sagovornik Kurira.

Podsetimo, Miljković je u pritvoru u zgradi u Ustaničkoj ulici već duže od pet godina. Uhapšen je sa Belivukom i ostalim pripadnicima zloglasnog klana 4. februara 2021. Zbog težine krivičnih dela, njemu preti doživotna kazna zatvora.

- Miljkoviću supruga redovno dolazi u posete, a ona i njegov otac redovno mu donose i hranu u pritvor. I prethodnih godina, ona je pronalazila način da mu javno čestita rođendan, uglavnom preko jedne poznate radio stanice, ali je ovo prvi put da je to učinila preko bilborda - objašnjava sagovornik Kurira.

Miljkoviću i Beliuvku, inače, danas se pred Specijalnim sudom nastavlja suđenje za ubistva koja su, kako se navodi u optužnici, počinili u kući strave u Ritopeku.

- Supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ne dolaze da prate suđenja muževima iz publike, ali je za očekivati da će Tanja Miljković na rođendan muža obići u pritvoru - dodaje.

Prethodne nedelje, inače, Tanja Miljković i njen suprug videli su se u sudnici, pošto je pred Specijalnim sudom održano suđenje za pranje para. Podsetimo, optužnicom im se na teret stavlja da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove kupovinom stanova, kuća, placeva, automobila i luksuznih satova.

- Oni su i tada razmenjivali poglede i osmehe, jer na optuženičkoj klupi ne sede jedno pored drugog - objašnjava.

Inače, Miljković je rođen 1991. godine i danas proslavlja 35 rođendan, već šesti za redom iza rešetaka.

