Odloženo ispitivanje veštaka zbog izostanka stručnog savetnika: U sudu ponovo saslušana Marjanovićeva porodica

Suđenje Zoranu Marjanoviću nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu, ali veštak telekomunikacija Dragomir Vasiljević danas nije iznao nalaz i mišljenje i odgovarao na pitanja odbrane.

Naime, veštak je došao u sud, ali je odbrana zatražila da veštak bude ispitan na narednom suđenju, kada bude prisutan stručni svaetnik odbrane Bojan Komarica, s obzirom na to da je došlo do promene stručnog savetnika.

Tužilaštvo je istaklo da se slaže sa konstatacijom suda da je odbrana imala dovoljno vremena da obezbedi i pripremi stručnog savetnika, te je postupajući tužilac istakao stav da veštak treba da bude ispitan na današnjem suđenju.

Kako je istakla odbrana, on danas nije bio u mogućnosti da dođe, a spreman je za naredno suđenje, koje će biti održano za 10 dana.

- Iako je sud stava da je odbrana imala dovoljno vremena da omogući dolazak stručnog savetnika, sud mora da poštuje interese odbrane - rekla je sudija, te je doneta odluka da veštak bude ispitan naredni put.

Kako je suđenje formalno počelo iz početka zbog promene u sastavu sudakog veća, ponovo su u sud pozvani brat, snaja i sin Zorana Marjanovića, s tim što njegova snaja Milica Marjanović nije došla zbog poslovnih obaveza.

Marjanovićev sin Uroš iskoristio je svoje zakonsko pravo da, kao najbliži srodnik okrivljenog, ne svedoči, dok je njegov brat Miloš rekao da želi da svedoči, da ostaje prinranije satom iskazu i da nema šta da doda. Kako je u ovom ponovljenom sudskom postupku već svedočio i odgovarao na pitanja, za njega ovog puta pitanja nije bilo.

Na naredno ročište, koje je zakazano za 20. masrt, biće pozvan veštak Dragomir Vasiljević i Marjanovićeva snaja Milica Marjanović.

Autor: S.M.