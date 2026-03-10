TUŽILAŠTVO UTVRDILO KAKO JE TAČNO DOŠLO DO TRAGEDIJE KOD ŠAPCA: Majka i ćerka poginule na licu mesta, evo šta je pokazala istraga

Istraga pokazala da je do tragedije kod Šapca došlo tokom preticanja koje je izvela V.M. devojka koja je poginula sa majkom.

Do teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u mestu Korman kod Šapca kada su život izgubile majka M.M. (49) i ćerka V.M. (25), dok su dve osobe iz drugog automobila povređene, došlo je, kako Kurir saznaje nakon završene istrage nadležnog tužilaštva, usled preticanja "golfa" kojim je upravljala V.M.

- Do saobraćajne nezgode došlo je usled sudara dva putnička vozila, do kojeg je došlo tokom radnje preticanja koju je vršila V. M. kao vozač putničkog motornog vozila marke „golf“. Nakon izvršenog uviđaja od strane javnog tužioca utvrđeno je da je za konkretnu saobraćajnu nezgodu odgovorna V. M. - kažu za Kurir iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Podsetimo, do nesreće je došlo 8. marta oko 14.30 časova kada su se sudarila dva putnička vozila marke "golf" i "audi", a kako je potvrđeno iz nadležnog tužilaštva, prema dosadašnjim rezultatima istrage, do udesa je došlo tokom radnje preticanja.

Prema ranijim informacijama, u automobilu "golf" nalazile su se majka i ćerka koje su od zadobijenih povreda preminule na licu mesta, dok su muškarac i žena iz "audija" povređeni i prevezeni u Opštu bolnicu u Šapcu.

Sudar se dogodio na lokalnom putu kod skretanja za Korman, a prema prvim informacijama došlo je do direktnog sudara nakon što je jedno vozilo prilikom preticanja prešlo u suprotnu saobraćajnu traku.

Porodica i prijatelji stradalih i dalje su u šoku zbog tragedije, a kako smo ranije pisali, majka i ćerka su se tog dana vraćale iz Šapca ka Obrenovcu kada je došlo do kobnog sudara.

- Sa suprugom sam se čuo u 14.21. Pošto smo spremali roštilj, zvao sam ih da vidim gde su i kad stižu i žena mi je rekla da su završile, da su kupile šta su htele i da stižu da jedemo. Išle su da se počaste za 8. mart. Rekao sam im da kupe same, jer su to bolje znale od mene. Da uzmu šta im treba, a sada ni njima, ni meni više ništa ne treba - rekao je neutešni otac i suprug stradalih, koji je više puta kroz suze ponovio da je sada ostao potpuno sam.

Autor: Iva Besarabić