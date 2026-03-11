AKTUELNO

PINK.RS SAZNAJE! BRAT DARKA LAZIĆA NA MESTU OSTAO MRTAV! Ovo su detalji jezive tragedije

Izvor: Pink.rs

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u popodnevnim časovima kod Vladimirovaca.

Kako saznajemo, Dragan Lazić je vozio motocikl i sudario se sa putničkim automobilom.

Brat poznatog pevača je preminuo na licu mesta.

Uviđaj je u toku, a uzrok nesreće biće utvrđen tokom istrage.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do sudara, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.

Bavio se pevanjem a nije želeo da bude javna ličnost

Dragan Lazić koji je danas poginuo u saobraćajno nesreći bio je takođe pevač, ali želju da postane deo estrade nije imao.

Foto: Instagram.com/darkolazicofficial

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom za Blic.

Govorio je i o svom odnosu sa bratom, pa je otkrio da mu je odmoglo što je poznati pevač bio njegov brat.

- Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega - rekao je Dragan u nedavnom intervjuu.

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće — ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće.

