Užas na Ibarskoj: BMW izleteo sa puta, povređeno petoro članova porodice

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u subotu oko 2 časa posle ponoći na Ibarskoj magistrali kod Barajeva, povređeno je pet članova jedne porodice kada je automobil marke BMW X3 sleteo sa kolovoza!

Kako Telegraf saznaje, do nesreće je došlo kada je vozač D.M. (44), koji je upravljao vozilom, izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega je vozilo izletelo van puta. Teške telesne povrede zadobio je i njihov sin M.M. (20). U nezgodi je vozač zadobio lake telesne povrede, dok je njegova supruga K.M. (42) teže povređena.

U automobilu su bila i mlađa deca, starosti 8 i 4 godine, koji su, prema dostupnim informacijama, zadobili lakše povrede. Povređenima je ukazana lekarska pomoć u više zdravstvenih ustanova – Urgentnom centru, Vojnomedicinskoj akademiji i Institutu za majku i dete, gde su zadržani na daljem lečenju.

Okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene daljom istragom.

Autor: Marija Radić