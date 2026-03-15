Masovna tuča u Boljevcima, radile i motke: Komšinice zaratile, a onda nastao HAOS nasred ulice

Masovna tuča dogodila u Boljevcima, kod Surčina. Obračun se dogodio između komšija nakon verbalne svađe.

Prema informacijama Telegrafa, incident se dogodio u Ulici Braće Kokar, kada je u jednom trenutku rasprava između komšinica prerasla u fizički sukob. U tuči su učestvovali V.M. (45) i njena dva sina sa jedne strane, dok su sa druge strane bile M.N. (64) i njena ćerka.

Tokom sukoba korišćene su drvene motke, kao i biber sprej.

Nakon incidenta svi učesnici su se žalili na povrede, zbog čega su upućeni u Dom zdravlja u Surčinu gde im je ukazana lekarska pomoć.

Za sada nije poznato šta je tačno bio povod sukoba, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta.

