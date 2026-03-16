SUDAR MOTORA I KAMIONA KOD VLADIMIRACA: Motociklista (65) završio u bolnici, meštani u strahu nakon niza tragedija

Motociklista koji je jutros povređen u saobraćajnoj nezgodi nakon sudara sa kamionom u selu Belotić kod Vladimiraca zadržan je na lečenju u Zdravstvenom centru u Šapcu. Njegovo zdravstveno stanje se prati. Na magistralnom putu Šabac–Valjevo prethodnih dana poginule dve osobe koje su upravljale motociklima.

- Čuo sam jak udarac. Izašao sam na put i prišao mestu udesa. Bogu hvala, obojica su bili živi. Još uvek sam u strahu nakon nesreća od pre nekoliko dana. Pozvali smo Hitnu pomoć. Ekipa iz Vladimiraca je brzo stigla - priča meštanin Belotića.

Prema rečima dr Branka Isailovića, direktora Doma zdravlja Vladimirci, lekar koji je izlazio na teren je procenio da je potrebno pacijenta transportovati u Šabac.

- Povređeno lice, staro 65 godina se žalilo na bol leve ruke, a zadobio je oguljotine na obe šake i levom laktu. Kako bi bili sigurni da nema unutrašnjih povreda, ekipa se uputila u Zdravstveni centar Šabac - priča dr Isailović.

Nakon zbrinjavanja u Urgentnom prijemu, povređenom motociklisti urađena je kompletna dijagnostika. Policija je obavila uviđaj na mestu nezgode, a okolnosti koje su dovele do udesa biće utvrđene daljom istragom.

