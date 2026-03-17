HOROR U ŽELEZNIKU: Razbojnici im stavili NOŽ POD GRLO, pa ih zaključali u kontejner! Filmska pljačka na gradilištu, evo šta su lopovi odneli u gluvo doba noći!

Dok je Beograd spavao, na jednom gradilištu u naselju Železnik odigrala se scena kao iz najmračnijih akcionih filmova.

Trojica maskiranih razbojnika pokazala su neverovatnu drskost u pohodu koji je trajao svega nekoliko desetina minuta, ostavljajući iza sebe preplašene radnike i opustošen objekat.

Drama u dva ujutru: "Nož pod grlo, pa u kontejner"

Sve je počelo oko dva sata nakon ponoći, kada je tišinu na gradilištu prekinuo zvuk motora kombija. Obezbeđenje je mislilo da je reč o zakasneloj isporuci, ali su se ubrzo suočili sa surovom stvarnošću.

Trojica napadača uletela su na posed firme i odmah krenula na dvojicu radnika. Uz pretnju nožem pod grlom, razbojnici su savladali obezbeđenje, a potom primenili radikalnu metodu – naterali su ih da uđu u metalni kontejner i zaključali ih unutra!

Odneli sve što je moglo da stane u kombi

Dok su radnici bili zarobljeni u mraku, pljačkaši su bez ometanja krenuli u „čišćenje“. U kombi su utovarili sve – od skupocenog profesionalnog alata do građevinskog materijala. Čim su napunili vozilo do vrha, pobegli su u nepoznatom pravcu.

Srećom, radnici su nakon kraće drame uspeli da pronađu način da se izvuku iz metalne zamke i odmah alarmiraju policiju. Iako su preživeli pravi horor, na svu sreću nisu fizički povređeni.

Policija i tužilaštvo su na nogama, a trenutno se češljaju snimci sa svih okolnih nadzornih kamera kako bi se ušlo u trag drskim razbojnicima.

Autor: D.S.