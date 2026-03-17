UDES U KRALJEVU: Povređen saobraćajni policajac na dužnosti

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u Karađorđevoj ulici u Kraljevu, povređen je pripadnik saobraćajne policije tokom obavljanja službene dužnosti.

Do sudara je došlo na raskrsnici Karađorđeve i Ulice Olge Milutinović.

Prema prvim informacijama, na službeni motocikl kojim je upravljao policajac naletelo je putničko vozilo. Uzrok udesa je, kako se sumnja, nepoštovanje prava prvenstva prolaza od strane vozača automobila.

Zbrinjavanje i uviđaj

Povređeni policajac je kolima Hitne pomoći odmah transportovan u Zdravstveni centar „Studenica“, gde mu je ukazana neophodna medicinska pomoć. Trenutni stepen njegovih povreda još uvek nije zvanično saopšten.



Pripadnici policije obavili su uviđaj na licu mesta, a saobraćaj na ovoj deonici bio je privremeno usporen. Detaljne okolnosti i stepen odgovornosti učesnika biće utvrđeni daljom istragom i postupkom koji je u toku.

Autor: S.M.