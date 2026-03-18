NAPAD NA DOSTAVLJAČA NA VOŽDOVCU: Trojica mladića ga tukla, otimala torbu, a onda POBEGLA

Trojica mladića su danas napali dostavljača hrane nasred ulice, na uglu Jove Ilića i Bulevara oslobođenja, na Voždovcu.

Snimak napada se širi mrežama, a kako se može videti mladići su mu prišli, a onda ga je jedan od njih nekoliko puta udario u glavu, dok je drugi mladić krenuo rukom ka torbi za dostavu hrane. Na snimku se ne vidi da li je nešto iz nje uzeo.

Ubrzo nakon toga su pobegli.

Zasad nema zvaničnih informacija o stanju dostavljača hrane, niti o tome da li su napadači pronađeni.

Autor: Marija Radić