JEZIVO NASILJE NA ZVEZDARI! Muškarac davio i tukao partnerku, polomio joj nos

Muškarac D. O. (65) iz Beograda osumnjičen je, da je u ponedeljak uveče, brutalno pretukao partnerku M. B (51). On je nakon prijave nasilja, a po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odmah priveden, a kako nezvanično saznajemo, sumnja se da je D.O. žrtvu više od 10 minuta držao za vrat, nabio joj glavu u pod, a potom je brutalno pesnicama udarao po glavi.

Nasilje u porodici dogodilo se u ponedeljak, 16. marta oko 21 sat u stanu u kojem živi osumnjičeni i žrtva na Zvezdari.

Kako saznajemo, brutalnom napadu prethodila je svađa između partnera. Osumnjičeni je, prema rečima našeg izvora, navodno zbog ljubomore prvo verbalno napao M. B, nakon čega je, kako se sumnja krenula fizička tortura.

Kako otkiva izvor "Blica" D. O. je pijan vređao suprugu, nakon čega joj je pobacao stvari iz stana.

- Nazivao ju je pogrdnim imenima i vređao. Nesrećna žena pokušala je da pobegne i izađe iz stana, međutim, on joj je pobacao stvari i oteo telefon kako ne bi pozvala policiju - ispričao je izvor "Blica".

Kako se sumnja, on je pretučenoj ženi zatim prišao sa leđa i počeo da je bije.

- Navodno, prvo ju je uhvatio za ruku koju joj je uvrnuo, a onda joj je "zarobio obe ruke. Onda ju je, kako se sumnja, uhvatio sa zadnje strane vrata, gurnuo joj glavu ka podu i tako je držao 10 minuta. Žena je, u jednom trenutku uspela da se oslobodi i pokušala je da pobegne. Međutim, osumnjičeni ju je sustigao kod ulaznih vrata i oteo joj telefon - rekao je izvor "Blica".

Kako saznajemo, nesrećna žena je od udaraca, navodno, srušila na pod.

- Kada ju je sustigao na ulaznim vratima. Osumnjičeni je nesrećnu ženu, kako se sumnja, više puta pesnicom udario u predelu glave i lica. Od jačine udaraca M. B. je u jednom trenutku pala na pod stana. Nesrećna žena je, pukom srećom, uspela da se spasi. Iskoristila je trenutak njegove nepažnje kako bi ustala i preko terase pobegla kod komšija odakle je i pozvala policiju - objasnio je naš izvor.

M. B. je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar gde su joj konstatovane teške telesne povrede.

Policija je, odmah nakon poziva, pristigla u stan u kojem se dogodio zločin.

Kako saznajemo, oni su priveli osumnjičenog D. O., a u policijskoj stanici izvađena mu je krv. Alkotestiranjem, utvrđeno je da je osumnjičenu imao 1.30 promila alkohola u krvi.

M. B. nakon što je pregledana u Urgentnom centru, ona je i saslušana u PS Zvezdara.

M.B. je zadobila višestruke povrede, a tokom napada polomljen joj je nos.

Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana, a prema našim informacijama protiv njega je i 2019. godine podnošena je prijava zbog nasilja.

Autor: D.Bošković