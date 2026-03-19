JEZIVI DETALJI AKCIJE 'ARMAGEDON': Uhapšeni posedovali snimke zlostavljanja dece od samo 4 godine!

Tri osobe uhapšene su na teritoriji Bora, Aranđelovca i Subotice zbog sumnje da su izvršile krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materiјala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiјu.

Osumnjičeni su uhapšeni u nastavku akcije "Armagedon", koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za tehniku i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal.

Slobode su lišeni muškarci rođeni 1988, 1991. i 1957. godine, a prema nezvaničnim informacijama, tokom istrage pronađene su fotografije i video-snimci koji ukazuju na eksploataciju dece, među kojima su i materijali sa maloletnicima uzrasta od 4 do 13 godina.

Podsetimo, krajem februara, takođe u okviru akcije "Armagedon", uhapšeno je sedam osoba širom Srbije zbog sumnje da su u dužem vremenskom periodu putem Dark weba preuzimali, čuvali i delili sporne sadržaje.

Kako je tada saopšteno iz MUP, pretresom stanova i elektronskih uređaja osumnjičenih pronađena je velika količina fotografija i video-zapisa koji ukazuju na tešku zloupotrebu dece, razvrstanih po različitim kriterijumima.

Akciјa "Armagedon" predstavlja јasnu poruku da Ministarstvo unutrašnjih poslova neće tolerisati niјedan vid zloupotrebe dece i da digitalni prostor niјe anonimno utočište za izvršioce ovakvih krivičnih dela.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na otkrivanju i procesuiranju svih lica koјa učestvuјu u krivičnim delima na štetu maloletnih lica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluјe na roditelje da poјačaјu nadzor nad onlaјn aktivnostima dece i da svaku sumnju na zloupotrebu priјave nadležnim organima.

Autor: D.Bošković