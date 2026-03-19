UHAPŠEN SERIJSKI LOPOV Upadao u zgrade na Voždovcu i krao bicikle

Sumnja se da je od 1. do 17. marta 2026. ukrao pet bicikala, a tokom decembra 2025. još dva.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Voždovac uhapsili su M. C. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u produženom trajanju.

"Osumnjičenog su, u naselju Stepa Stepanović, uočili policijski službenici prilikom obavljanja patrolne delatnosti, a u vezi sa kojim su postojale objave na društvenim mrežama kako ulazi u zgrade u ovom naselju i krade bicikle", saopšteno je iz MUP-a.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: S.M.