OTKRIVENO KO JE MUŠKARAC KOJI JE DIVLJAO NA SAVSKOM VENCU: Čekićem razlupao 6 policijskih vozila, a kada su naišli policajci usledila je nova DRAMA (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac, uhapsili su D. M. (1981) državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela uništenje i oštećenje tuđe stvari i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Osumnjičeni je, juče oko 18 časova, na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici čekićem oštetio pet službenih vozila. Takođe, prilikom intervencije policijskih službenika pokušao je da ih napadne čekićem, nakon čega je savladan i uhapšen.



Tokom intervencije, povređen je jedan policijski službenik kojem je ukazana lekarska pomoć. D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: D.Bošković