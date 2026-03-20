Telefon Jelene Marjanović je pao na zemlju! Suđenje Zoranu nastavljeno svedočenjem veštaka telekomunikacija: Bilo je neizbežno da se sretnu

Suđenje Zoranu Marjanoviću nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu, ispitivanjem veštaka telekomunikacija Dragomira Vasiljevića, koji je danas odgovarao na pitanja odbrane.

Na početku suđenja ponovo je svedočila Marjanovićeva snaja Milica Marjanović, s obzirom na to da je suđenje formalno počelo iz početka zbog promene člana sudskog veća. Ona je rekla da želi da svedoči, a potom dodala da ostaje pri ranije datom iskazu i za nju nije bilo dodatnih pitanja.

Suđenje je proteklo u čestim opomenama odbrane da ne prekidaju veštaka tokom ispitivanja, a odbrana je za ispitivanje veštaka angažovala i stručnog savetnika, iz razloga što imaju brojne primedbe na veštačenje.

Odbrana Zorana Marjanovića insistirala je na tome da se veštak izjasni o tome da li kvalitet telefona utiče na signal koji on emituje i time onemogućava praćenje na baznim stanicama, s obzirom na to da je veštak ranije naveo da je Zoran Marjanović na nasipu isključio telefon na oko 20 minuta, što odbrana osporava.

Veštak je istakao da se kretanje korisnika može utvrditi različitim metodama.

- Utvrđivanje kretanja pomoću logova na baznim stanicama, i to u stanju dok telefon radi, je najmerodavnije. Kada se telefon ugasi, onda lokacija mora da se utvrđuje na drugi način - rekao je veštak Dragomir Vasiljević i rekao da ostaje pri svemu što je rekao tokom kompletnog sudskog postupka.

Takođe je ponovio da je Marjanovićev telefon lociran 16.38 sati, a posle toga u 17.04 sati.

Na pitanje da li veštak može da kaže tačno gde je Zoran Marjanović bio u 16.50 sati, Vasiljević je rekao da ne može da tvrdi gde je bio, ali je objasnio da postoji putanja od tačke A do tačke B, kada je njegov telefon preko baznih stanica lociran, a koju putanju je "Zoran Marjanović morao da pređe".

On je danas pred sudom rekao da po logovima može da se utvrdi kretanje osobe u opsegu od jednog kvadratnog metra i dodao da je telefon Jelene Marjanović "u 16.56 sati pao na zemlju".

- Verujemo u to da je njen telefon u 16.56 pao na travu i da je zbog niskog signala 3G mreže prešao u 2G, zbog čega je nastavio da prima pozive i poruke, iako je bio u fazi mirovanja - rekao je veštak.

Vasiljević je naglasio da je nasip, odnosno mesto na kom je Jelena Marjanović ubijena, zona nestabilnog signala.

Odbrana je veštaku postavljala pitanja i o snimcima nadzorne kamere jedne porodične kuće na nasipu, kao i o biciklisti koji se kretao nasipom.

Veštak je takođe dodao da je u veštačenju opisao sve snimke sa kamera i da podatke ne zna napamet, da bi odgovori na pitanja u vezi sa tim zahtevali računanje, što on ne može da pruži tokom odgovaranja na pitanja pred sudom.

Branilac Marjanovića Nikola Dumnić je na opširne odgovore veštaka Vasiljevića poručio da bi veštak morao da daje konciznije i daleko kraće odgovore.

- Molimo vas da odgovarate samo na ono što pitamo. Mi svi imamo vaše veštačenje i nije potrebno da ponavljate ono što ste rekli i napisali da se suđenje ne bi pretvorilo u "Malu nevestu" - rekao je branilac, aludirajući na seriju koja je emitovana osam godina i ima više od 2.000 epizoda.

Veštak je na kraju suđenja dodao i da ga "ne zanima da li veštačenje nekog ugrožava", ističući da je svoj posao uradio kako treba.

- Mene ne zanima da li moje veštačenje nekog ugrožava. Ja sam dao svoje primedbe na informacije pristigle iz Telekoma - rekao je veštak.

Odgovarajući na pitanja branioca Stefana Jokića, veštak Vasiljević je rekao da to što je za veštačenje koristio svoj telefon i SIM karticu, a ne telefon i karticu Zorana Marjanovića, ne utiče na ishod veštačenja, kao i da ne utiče ni kvalitet SIM kartice.

- Svi telefoni imaju iste parametre - rekao je veštak, a branilac je istakao da je veštak ranije rekao da su Marjanovićev telefon i SIM kartica "sigurno radili", ali da to nije proverio.

Naredno suđenje biće održano 15. maja, kada će biti nastavljeno ispitivanje veštaka od strane strulnog savetnika odbrane Bojana Komarice, kao i tužilaštva i suda.

Stručni savetnik istakao je da je sa istim veštakom već imao rasprave u sudu, tako da bi njegovo postavljanje pitanja moglo da potraje, dok je tužila rekao da i sam ima nekoliko pitanja i to u vezi sa stvarima koje je Apelacioni sud, prilikom obaranja presude Zoranu Marjanoviću, kojom je osuđen na 40 godina zatvora, istakao da moraju da budu razjašnjene.

"Bilo je neizbežno da se Zoran i Jelena sretnu"

Sudski veštak Dragomir Vasiljević je, u više navrata, tokim ranijih saslušanja pred sudođ, rekao da je "bilo neminovno da se Zoran i Jelena sretnu".

- Nalaz daje jednu sliku kretanja tih osoba tog dana na nasipu, a na osnovu signala telefona registrovanih u baznim stanicama. Telefon okrivljenog Zorana tog dana bio je isključen u periodu od 16.38 do 17.04, kada se beleži ponovo signal njegovog aparata. Pretpostavljam da je bio isključen jer praćenjem Jeleninog telefona, sistem je u tim trenucima na nasipu funcionisao normalno. Jelenin telefon poslednji put je registrovan u 16.57 u baznoj stanici u kojoj je Zoranov telefon registrovan u 17.04. Uzimajući u obzir pozicije okrivljenog i ubijene, i signale baznih stanica, njihov susret bio je neizbežan između 16.57 i 17.04 - objasnio je Vasiljević.

On je dodao da svoje mišljenje bazira na tome ako se uzme u obzira da se Zoran kretao od rampe Stadion ka mestu zločina.

Dodao je i da nakon što bazne stanice registruju u 17.04 Zoranov telefon, on poziva Jelenu, a potom analizom njenog telefona, poziva je još 4 puta.

- Drugi poziv je sa druge bazne stanice, treći poziv u 17.09, četvrti u 17.11, peti 17.13. Zoran je u 17.11 primio sms od Darka Pavlovića, a u 17.14 je imao razgovor sa bratom Milošem - naveo je veštak.

Njega je tužilac pitala koliko je potrebno vremenski da se prođe kao pešak od rampe Stadion do mesta događaj, na šta je odgovorio da bi, kao pešak, normalnim hodom prelazio 20 minuta, hodom od oko četiri kilometra na čas, malo bržim 15 minuta, dok bi useljnim hodom bilo potrebno 12 minuta.

Autor: S.M.