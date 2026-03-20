PUCNJAVA U ZEMUNU! Izrešetan muškarac u ulici Džona Kenedija – kolica Hitne pomoći hitno krenula ka Urgentnom!

Večeras oko 21.30 časova došlo je do pucnjave u Zemunu u kojoj je ranjen muškarac star oko 40 godina. Prema prvim informacijama, napad se dogodio u ulici Džona Kenedija kod broja 10!

Kako saznajemo, nepoznati napadač ispalio je više hitaca u pravcu žrtve, pogodivši ga u predelu noge. Povređeni muškarac je odmah kolima Hitne pomoći transportovan u Urgentni centar radi daljeg zbrinjavanja.

Na licu mesta se trenutno nalaze jake snage policije koje vrše uviđaj. Deo ulice Džona Kenedija kod broja 10 je blokiran, a inspektori prikupljaju tragove i pregledaju snimke sa okolnih nadzornih kamera kako bi identifikovali napadača koji je u bekstvu.

Motiv ovog obračuna za sada nije poznat, a istraga je u toku.

