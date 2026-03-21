RAZBIJEN LANAC PROSTITUCIJE! Rus na Novom Beogradu napravio 'biznis', devojkama uzimao pola para! Evo šta je rekao na saslušanju!

Pripadnici Odeljenja za javni red i mir, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom, razbili su lanac posredovanja u prostituciji u naselju na Novom Beogradu.

U akciji policije u ulici Uroša Martinovića na Novom Beogradu, uhapšen je državljanin Rusije D. K. (37) zbog sumnje da je izvršio krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije. Prema saznanjima, on je organizovao dolazak i rad dve ruske državljanke, kojima je uzimao 50% ostvarene zarade.

Devojke dovodio u Beograd i iznajmljivao im stanove

Operativnim radom na terenu, policija je prvo zatekla rusku državljanku u kršenju Zakona o javnom redu i miru (prekršaj prostitucije), što je otvorilo put ka otkrivanju organizatora.

Osumnjičenom D. K. se stavlja na teret da je:

- Dovodio ruske državljanke K. M. (20) i S. I. (29) u Beograd.

- Iznajmljivao stanove na lokaciji gde su devojke boravile i pružale usluge.

- Putem interneta reklamirao njihove usluge koristeći njihove fotografije.

- Ugovarao sastanke sa klijentima.

Priznanje u tužilaštvu i predlog za pritvor

Nakon što mu je određeno zadržavanje do 48 časova, D. K. je saslušan pred javnim tužiocem. Kako saznajemo, on je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela.

"Javni tužilac je podneo predlog nadležnom sudu da se okrivljenom odredi pritvor, s obzirom na okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Dalja istraga će utvrditi da li je u ovaj lanac bilo uključeno još osoba i koliko je dugo ova grupa operisala na teritoriji glavnog grada.

Autor: Jovana Nerić