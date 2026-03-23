OD AUTOMOBILA OSTALA HRPA, A PO KANALU RASUT NOVAC! Misteriozni detalji teške saobraćajke kod Obrenovca: Sleteo s puta i PREPOLOVIO drvo, vozač kritično!

Jedna osoba je povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo danas oko 13 časova, u mestu Stubline, kod Obrenovca, usled čega je od automobila marke "folksvagen" ostala samo hrva gvožđa!

Naime, vozač automobila marke "folksvagen" izgubio je kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo pored puta. Automobil je gotovo potpuno uništen od siline udarca i jedva se prepoznaje, a drvo u koje je udario je odlomljeno.

Ono što posebno upada u oči na mestu nesreće, pored delova automobila koji su rasuti po kolovozu i obližnjem kanalu, jeste velika količina novca koja se nalazi svuda oko vozila. Veruje se da su novčanice ispale iz unutrašnjosti automobila u trenutku silovitog udara.

Udarac koji je ogulio drvo

Silina sudara bila je tolika da je na drvetu u koje se vozač zakucao potpuno sljuštena kora. Delovi karoserije, plastike i stakla nalaze se u krugu od nekoliko desetina metara.

- Prizor je jeziv, auto se bukvalno ne raspoznaje. Hitna pomoć je brzo stigla i transportovala nesrećnog čoveka koji je, prema prvim informacijama, zadobio veoma teške povrede - objasnili su svedoci.

Policija i tužilaštvo na terenu

Pripadnici policije trenutno vrše uviđaj, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Istraga će utvrditi kako je tačno došlo do gubitka kontrole nad vozilom, kao i poreklo novca koji je pronađen na mestu udesa.

Saobraćaj u ovom delu Stublina je otežan, a građani se mole za oprez.

Autor: A.A.