'ŠTEDELI SMO, NISMO IŠLI NA LETOVANJA' Šok odbrana Belivuka: Supruga i ja smo zaradili od svadbe, a tašta ne zna za sramotu, pa sutradan zvala sve na Mladence!

Veljko Belivuk, koji je optužnicom ozačen kao organizator kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam ubistava, šverc droge i oružja, danas je u odvojenom postupku koji se protiv njega vodi za pranje novca od kriminala, izjavio da se on nikada nije bavio kriminalom i da su on i njegova surpuga Bojana Belivuk koja je takođe obuhvaćena optužnicom sve što imaju "legalno stekli i zaradili". Za pranje para od kriminala, podsetimo, tužilaštvo tereti i Belivukovu taštu kao i Marka Miljkovića, njegovu suprugu Tanju Miljković, Filipa Ivanovskog i njegovu ženu Mariju.

- Supruga i ja smo dugo zajedno, imali smo ideju da čuvamo pare još 2005., ali tada nije bilo realno. Međutim, od svadbe 2010. smo dobili više od 29.000 evra u parama, a sutradan su odmah bili mladenci. Moja tašta, ne zna za sramotu, kako običaji nalažu zvala je odmah sve da dođu i na Mladence, pa smo tu dobili još dve ili tri hiljade evra. Dobio sam i deo nasledstva od dede oko 13.000 evra i odmah sam ga podigao iz banke, jer su mi banke stresne. Deo moje štednje je i od toga što od 200. do 2017. nisam napuštao Srbiju, nisam išao ni na letovanja ni na zimovanja, samo sam radio. Kasnije 2016. dobio sam još 33.750 evra nasledstva od majčinog oca. I moja tadašnja devojka, potom verenica a sada supruga je od prvog dana kada je radila štedela, svaki dinar stavljali smo na gomilu i držali zajedno - rekao je Belivuk danas za sudskom govornicom, tvrdeći da se on i supruga nikakav novac nisu zaradili krivičnim delima.

Podsetimo, tužilaštvo ih tereti da su novac koji je Belivuk zarađivao baveći se kriminlanim radnjama ubacivali u legalne tokove kupovinom placa u Vrčinu, automobila, stana u luksuznom kompleksu na Zvezdari, kupovinom placa i gradnjom kuće na ime Belivukove tašte u takozvanoj "maloj Šilerovoj", kao i ulaganjem u skupocene satove. Okrivljeni je danas pred sudom negirao sve ove navode, ponavljajući da je sve legalno stečeno i da se nije skrivao i kupovao na treća lica, već da je sve "radio transparentno jer nije imao šta da krije".

Govoreći o gotovom novcu koji je policija tokom pretresa pronašla u njihovom stanu na Zvezdari, Belivuk je pred sudom tvrdio da je deo novca iz "kasice prasice njihove maloletne dece" i da ne zna za slučaj da se "nekome sudi zbog kasice prasice"

Iznoseći danas dopunu svoje odbrane pred sudom, on je tokom skoro dva sata izlaganja hronološki nabrajao gde je sve radio i kako tvrdi, legalno zarađivao još iz vremena kada je bio maloletan, pa je tako ispričao da je počeo da radi još kao maloletnik, 2001. u restoranu čiji je suvlasnik njegov teča, na plaži u grkom letovalištu Furka i da je od tog novca kupio kompjuter i rolere, a da je onda od kraja 2003. u Beogradu počeo da radi u kladionicama, palačinkarnici pored jedne škole. Tokom detaljnog izlaganja govorio je kako je tada menjao radna mesta "jer se vozio autobusom 50 i nije bilo noćne linije do Banjice", a da je onda od 2007. počeo da se bavi poslovima obezbeđenja na splavovima.

Pokušavajući da ubedi sudsko veće da navodi tužilaštva da porodični stan u Ulici Živka Davidovića, skupoceni sat, kuća u takozvanoj "maloj Šilerovoj" na Zvezdari, automobili i plac u Vrčinu, kao i gotovina koju je policja pronašla tokom pretresa njegovog stana, rekao je i da je radio u početku po dva posla i dobijao dobre napojnice od gostiju sve dok mu supruga nije zatrudnela.

- To je bilo pred kraj 2009. Da bih bio više sa njom, zaposlio sam se kod mog strica koji ima firmu za međunarodni transport i kamione u Obrenovcu. Preselili smo se tamo i u toj firmi sam radio do kraja 2011 - iznosio je danas pred Specijalnim sudom Belivuk svoju odbranu ponavljajući više puta da se ni on "niti članovi njegove porodice nisu bavili kriminalom i da je sve što imaju legalno stečeno".

Poslovima obezbeđenja splavova, kako tvrdi, ponovo je počeo da se bavi 2012., ali tada za dnevnicu od 100 evra po objektu u kom je "držao" obezbeđenje.

- Ubacio sam i Boška taksistu da prodaje ruže, nisam mu tražio, ali mi je davao 50 evra za veče za to - šokirao je odbranom Belivuk u sudnici.

U to vreme, kako je izjavio, sa pokojnim Aleksandrom Stankovićem počeo je da obezbeđuje navodne vođe Partizanove navijčake tribine tokom utakmica, takođe za 100 evra, a 2013. prema njegovim tvrdnjama, zbog previranja navijača i rukovodstva FK Partizan, njih dvojica su preuzela tribinu i za to su dobijali 100.000 evra godišnje od kluba.

- Do Stankovićeve smrti 2016. je sve bilo tako, on i ja smo uzimali po 40.0000 evra, a 20.000 smo koristili da vođama kopimo automobile - nastavio je da nabraja, tvrdeći da je istovremeno voido obezbeđenje u više beogradskih klubova i kafana i da je tako bilo do 2017. kada su on i Marko Miljković uhapšeni zbog ubistva Vlastimira Miloševića. Za ovo ubistvo pravosnažno su oslobođeni, a okrivljeni Belivuk je danas izjavio i da je posle oslobađajuće presude dobio 25.000 evra od suda za naplatu troškova advokata, kao i da još čeka isplatu za neosnovan boravak u pritvoru.

- Tada smo se Marko i ja najbolje upoznali, jer smo bili na istoj šetnji u pritvoru. Znao sam da je i on držao obezbeđenje u Beogradu i Pančevu i bio mi je interesantan.Isti problem nas je spojio u pritvoru, da ne kažem zavoleli smo se jer je to nekako homoseksualno, ali zavoleli smo se kao porodica. Spojili smo poslove obezbeđenja, a pošto sam ja zbog drugog krivičnog dela pošto smo pušteni prebačen u kućni pritvor iimao sam samo tri sata dnevno pravo da izlazim napolje i to preko dana, on je radio. Više nismo radili za dnevnice nego smo dobijali 1000 evra po lokalu mesečno, a delili smo i tal od ruža - rekao je danas za sudskom govornicom, tvrdeći da su do hapšenja 4. februara 2021. nastavili da rade te poslove, a da su u međuvremenu ušli u poslove i sa biznismenom Aleksandrom Papićem "sa kojim je svaki dan nešto kombinovao" i zaradio više stotina hiljada evra, ali da je on njemu i Miljkoviću ostao dužan novac i posle hapšenja.

I protiv Papića je, podsetimo, u međuvremenu pokrenuto više istraga zbog različitih malverzacija i zloupotreba. On je inače, saslušan kao svedok u postupku za pranje novca koji se vodi protiv Belivuka, Miljkovića i njihovih žena.

Podsetimo, na prethodnom suđenju bivši pripadnik kriminalnog klana koji je odlučio da postane svedok saradnik, Srđan Lalić, pred sudom je izjavio da su "Belivuk i Miljković sve što imaju stekli kriminalom" i da ih je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer za ubistva plaćao u kokainu, a Belivuk i Miljković, kao i njihov branilac advokat Dejan Lazarević, danas su od suda zatražili da bude psihijatrijski veštačen, kako bi se utvrdilo da li je sklon izmišljanju, maštanju i preuveličavanju stvari.

Inače, i Miljković je najavio da će na sledećem suđenju dopuniti svoju odbranu, ali se osvrnuo danas na izjavu koju je Lalić dao pred sudom a u kojoj je tvrdio da nije istina da je bračni par Miljković deo novca dobijen od svadbe uložio u kupovinu stana.

- Čovek koji me nije poznavao u vreme kada sam se oženio, nije bio gost na svadbi, dao je ovde pred sudom konentar "da je dobio toliko za svadbu, ženio bi se svakog četvrtka",a onda je isti taj čovek na početku istpitivanja rekao da nije sa nama u zavadi. Znači, u startu je slagao, kao što ja ne mogu da smislim njega ne može ni on mene. Svedočenjem je potvrdio koliko nas smrzi - rekao je danas Miljković koji se pridružio zahtevu da se svedok saradnik, koji ih je optužio da su sve što imaju zaradili kriminalom, psihijatrijski veštači.

Autor: A.A.