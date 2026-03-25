Ovde je našao inspiraciju za masakr: Zbog ovoga je dečak ubica pobio drugare (VIDEO)

Tokom današnjeg davanja iskaza đaka ubice u Specijalnom sudu, povodom masovnog ubistva koje je počinio u OŠ "Vladislav Ribnikar", on je rekao da je ideju za masovni zločin dobio gledajući američki dokumentarac "Kolumbajn".

- Nakon što me je otac nazvao psihopatom ja sam počeo da istražujem ko su te psihopate. U američkom dokumentarcu "Kolumbajn" počinioci su opisani kao psihopate. Poistovetio sam se sa njima i u tom periodu sam baš istraživao psihopatsko ponašanje. Smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija - otkrio je danas đak ubica.

Zanimljivo je da on nije jedini masovni ubica kojeg je ovaj film inspirisao.

Masovna pucnjava i pokušaj bombaškog napada dogodio se 20. aprila 1999. godine u srednjoj školi Kolumbajn u Litltonu u Americi.

U napadu u kojem su učestvovala dvojica učenika, Erik Haris i Dilan Klebold, ubijeno je 12 učenika i jedan nastavnik, a više od 20 dece je ranjeno.

Ovaj masakr podstakao je brojne sigurnosne promene u školama širom Amerike, a "Kolumbajn" je postao sinonim za pucnjavu u školama.

Dokumentarac inspirisao brojne napade?

Iako je snimljeno dosta dokumentarnih, ali i drugih filmova inspirisanih događajem u srednjoj školi Kolumbajn, poput: "Mi smo Kolumbajn", "Kuglanje za Kolumbajn", "Slon", "Nulti dan" i drugi, zanimljivo je da je kasnije napade i imitacije inspirisao baš "Mi smo Kolumbajn", film koji je pomenuo i Kosta. K.

Naime, 2007. godine u tehničkoj školi Virdžinija, učenik Seung-Hi Čo je izvršio napad u školi ubivši 32 osobe, dok je 17 ranio. Nakon masakra je izvršio samoubistvo. Istragom je utvrđeno da je Čo pokazivao opsesiju prethodnim masovnim napadima, posebno onim u školi Kolumbajn.

Pet godina kasnije, 2012. godine, u pucnjavi u osnovnoj školi Sendi Huk, dvadesetogodišnji Adam Lanza je iz vatrenog oružja ubio 26 ljudi. Žrtve su bile 20 dece uzrasta između šest i sedam godina i šest odraslih zaposlenih u školi. Ranije tog dana, pre nego što se odvezao do škole, Lanza je ubio svoju majku u njihovoj kući u Njutaunu. Kada su ekipe hitne pomoći stigle u školu, Lanza je izvršio samoubistvo hicem u glavu. Istragom je utvrđeno da je Lanza detaljno istraživao i analizirao masakr u školi Kolumbajn.

U napadu u Kerčkom politehničkom koledžu 2018. godine u Rusiji, osamnaestogodišnji student Vladislav Rosljakov, ubio je 20 ljudi i ranio 73 pre nego što je sebi oduzeo život. Rosljakov je u toj meri bio inspirisan masakrom u Kolumbajnu da je nosio istu odeću i direktno imitirao počinioce iz američke škole. Masakr koji je počinio predstavlja za jedan od najgorih u istoriji Rusije.

"Mi smo Kolumbajn" je jedan od - "najmekših"

Iako se pokazalo, poput slučaja đaka ubice, da su masovne ubice istraživale i bile inspirisane ovim slučajem i dokumentarcem o masakru u Kolumbajnu, on spada u jedan od mnogih drugih filmova koji najmanje posvećuje pažnju ubicama.

Naime, film prati život generacije učenika koji su krenuli u srednju školu nakon tragičnog napada u Kolumbajnu. Dokumentarac istražuje kako trauma, stigmatizacija i medijska pažnja oblikuju njihove identitete i svakodnevni život.

Film se fokusira na preživele i zajednicu, pokazujući borbu da se živi normalno u senci tragedije, bez glorifikacije počinilaca.

Autor: A.A.