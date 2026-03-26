DAVIO SAM JE GOLIM RUKAMA, BRZO JE PRESTALA DA DIŠE: Jezivo priznanje ubice male Danke koje ledi krv! Telo nosio u džaku, a onda se desio ŠOKANTAN PREOKRET

Slučaj nestanka i ubistva dvogodišnje Danke Ilić iz Bora i dalje potresa Srbiju, a optužnica na 80 strana otkriva jezive detalje prvobitnih priznanja Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića. Iako danas obojica negiraju krivicu, njihovi prvi iskazi pred tužilaštvom bili su toliko detaljni da su istražitelji ostali u šoku.

Podsetimo, Danka je nestala 26. marta 2024. godine, a tužilaštvo smatra da je istog dana ubijena nakon što su je radnici JKP "Vodovod" udarili službenom "fijat pandom".

Prvobitni iskaz Dragijevića: "Stiskao sam joj vrat svom silinom"

Dejan Dragijević je nakon hapšenja gotovo dva sata do detalja opisivao kako je, nakon udarca kolima, istrčao sa suvozačevog mesta i prišao devojčici koja je još davala znake života.

"Počeo sam da je davim golim rukama. Stiskao sam joj vrat svom silinom i ona je vrlo brzo prestala da diše. Ubacili smo telo u zadnji deo auta i bacili na deponiju", navodno je ispričao Dragijević.

On je tada priznao i da je dva dana kasnije telo u crnom džaku odneo sa deponije u svoje dvorište, a potom ga uz pomoć brata i oca premestio na nepoznatu lokaciju.

Iskaz Jankovića: "Ruke su mu bile oko detetovog vrata"

Srđan Janković je u policiji isprva potvrdio Dragijevićevu priču, opisujući trenutak kada je shvatio da je dete u kolima.

Susret sa ocem: Janković je priznao da ih je, dok je dete bilo u autu, zaustavio Dankin otac Miloš i pitao da li su videli dete, na šta su hladnokrvno odgovorili sa "ne".

Trenutak gušenja: Naveo je da je video Dragijevićeve ruke oko vrata devojčice i da mu je kolega rekao: "Ona je već gotova".

Veliki preokret: "Tukli su me, dete nisam ni video"

Međutim, oba osumnjičena su kasnije potpuno promenila ploče. Janković sada tvrdi da je devojčicu video samo u naručju neke žene u dvorištu, ali da je nikada nisu udarili kolima.

"U policiji su me tukli, bio sam na granici sa smrću i priznao sam jer su mi pretili. Dete nije postojalo u našem autu", tvrdi sada Janković.

Laž koja ih je "ukopala"

Iako sada negiraju krivicu, tužilaštvo njihovu novu odbranu smatra neprihvatljivom. Ključni dokaz protiv njih je video-snimak koji dokazuje da su službeno vozilo prali 29. marta, tri dana nakon nestanka, iako su obojica tvrdila da to nisu radili.

Telo male Danke do danas nije pronađeno, a sudbina optužnice trenutno se nalazi u rukama Višeg suda u Negotinu.

