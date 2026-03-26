JEZIVO NASILJE U NOVOM SADU: Devojčicu (16) pretukli u autobusu pa je izbacili napolje? Sumnja se na BOLESNI TIKTOK IZAZOV!

Novi Sad je zgrožen nakon objave jedne majke koja tvrdi da je njena šesnaestogodišnja ćerka brutalno napadnuta usred bela dana u gradskom prevozu na Limanu. Grupa mladića je nesrećnu devojčicu udarala s leđa, a potom je izbacila iz vozila, dok svedoci sumnjaju da je reč o jezivom trendu sa društvenih mreža.

Incident se dogodio u subotu, 21. marta, oko 11.45 časova u ulici Narodnog fronta. Devojčica se nalazila u autobusu kada su je, bez ikakvog povoda i prethodne komunikacije, napali nepoznati mladići.

Napad s leđa i izbacivanje iz autobusa

Majka napadnute tinejdžerke podelila je potresne detalje u grupi "Novosađanke", upozoravajući roditelje na opasnost koja vreba u javnom prevozu.

"Grupa mlađih, ćelavih osoba udarila ju je nekoliko puta s leđa, a potom su je bukvalno gurnuli iz vozila na stajalištu. Sve se odigralo munjevito na zadnjim vratima starijeg autobusa koji nema kamere, pa vozač i ostali putnici verovatno nisu ni shvatili šta se dešava", navodi se u objavi.

Da li je u pitanju "TikTok izazov"?

Ono što je izazvalo posebnu paniku među roditeljima jesu komentari sugrađana koji ukazuju na to da ovo nije izolovan incident, već deo bolesnog trenda koji se širi regionom.

Sumnjivi trendovi: Korisnici društvenih mreža tvrde da se slični nasumični napadi na prolaznike snimaju za platformu TikTok, a da su ovakvi slučajevi već zabeleženi u Zagrebu i drugim gradovima.

Strah roditelja: "Moj sin mi stalno govori kako svačeg ima u busu i da se ne oseća sigurno", glasi jedan od mnogobrojnih komentara zabrinutih Novosađana.

Policija pokrenula istragu

Devojčica je nakon napada pregledana u Dečijoj bolnici, a roditelji su slučaj odmah prijavili nadležnima.

"Prijavili smo policiji, uzeli su izjavu, a narednih dana idemo u stanicu da damo službeni iskaz", potvrdila je majka, koja je uputila i javni apel svim potencijalnim svedocima koji su se u tom trenutku našli na potezu od Limanskog parka ka Balzakovoj ulici da se jave.

Autor: D.S.