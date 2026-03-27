PIJAN DOŠAO NA VRATA BIVŠE SUPRUGE I PRETIO DA ĆE DA JE UBIJE: Policija odmah reagovala i uhapsila nasilnika, evo kako se branio u tužilaštvu

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, na saslušanje, doveden je uhapšeni A.B. (41) prema kojem je, po nalogu javnog tužioca doneto rešenje o zadržavanju od strane PS Zemun zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici prema svojoj bivšoj supruzi.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, on se sumnjiči da je juče, pod dejstvom alkohola, došao do kuće u kojoj ona živi i uputio joj pretnje po život i telo, na koji način je ugrozio njeno spokojstvo.

- Okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela, nakon čega je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nadležnom sudu podnelo predlog da se prema okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo i da će uticati na oštećenu i na svedoka - saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

