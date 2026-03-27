OGLASILO SE TUŽILAŠTVO POVODOM SMRTI NA FILOZOFSKOM: Naložena hitna saslušanja, dekan na udaru zbog PETARDI I POŽARA! (FOTO)

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji da hitno „prorešeta“ upravu Filozofskog fakulteta povodom stravične tragedije u kojoj je mlada devojka izgubila život nakon skoka sa petog sprata zgrade.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je opsežnu istragu povodom užasnih događaja od 26. marta, kada je oko 22:40 časova u zgradi Filozofskog fakulteta izbio požar izazvan pirotehnikom, nakon čega je neidentifikovana ženska osoba u panici skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta.

Sumnja na nesavestan rad u službi

Tužilaštvo je policiji uputilo hitan zahtev za prikupljanje obaveštenja i obavljanje razgovora sa dekanom i zaposlenima. Postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo Nesavestan rad u službi, a istražitelji traže odgovore na ključna pitanja koja bacaju jezivu senku na bezbednost ove ustanove.

Ključna pitanja na koja uprava mora da odgovori:

Istraga će se fokusirati na to kako je moguće da se usred noći u visokoškolskoj ustanovi nađe opasna pirotehnika. Policija će saslušati odgovorne na sledeće okolnosti:

MISTERIJA PIROTEHNIKE: Ko je uneo sprejeve i petarde u zgradu, ko je dozvolio njihovo čuvanje i kako je došlo do njihovog paljenja koje je izazvalo fatalnu paniku?

PROPUSTI U OBEZBEĐENJU: Zašto fakultet u to vreme nije bio adekvatno obezbeđen ili zaključan? Da li je upravo to omogućilo skladištenje opasnih sredstava?

KONTROLA ULAZA: Na koji način je bila organizovana kontrola lica, s obzirom na blokade, proteste i vanredne aktivnosti koje su se dešavale na fakultetu?

VIDEO NADZOR: Da li su kamere u zgradi bile u funkciji i šta su zabeležile u trenucima pre tragedije?

Ko je nastradala devojka?

Jedan od prioriteta istrage je i utvrđivanje identiteta stradale žene. Policija će ispitati zaposlene da li su poznavali žrtvu i da li je ona uopšte bila student Filozofskog fakulteta, kao i koja se vrsta nastave ili vannastavne aktivnosti odvijala u zgradi u tom kasnom terminu.

Takođe, tužilaštvo istražuje da li su nadležni organi ranije upozoravali upravu fakulteta na bezbednosne propuste i šta je tim povodom preduzeto.

