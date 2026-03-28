MAJKA UBILA BEBU METADONOM, PA JE UMOTALA U KESE ZA SMEĆE I OSTAVILA NA TERASI Užas na Vračaru potresao Srbiju: Posle zločina sebi prerezala vene, a krivicu svalila na DRUGARICU (FOTO)

Krajem septembra 2015. godine Srbiju je potresla vest o stravičnom zločinu na Vračaru, kada je Tanja Lakić Mahud (44) metadonom ubila svoju osmomesečnu bebu Anju. Istragom je utvrđeno da je majka maloj Anji dala ovu supstancu, a nakon što je beba preminula, njeno telo je stavila u kesu za đubre i ostavila je na terasi, a ona je sebi presekla vene pokušavajući da se ubije.

Toksikološki nalazi

Toksikološki nalazi pokazali su da je u organizmu bebe pronađena smrtonosna količina metadona. Slučaj je otkriven nakon što je Tanjina majka, zabrinuta jer joj se ćerka danima nije javljala, obavestila policiju.

Beba je pronađena obučena u pelene i benkicu, umotana u peškir i stolnjak, a zatim stavljena u tri plastične kese i ostavljena na terasi. Nakon zločina, Tanja Lakić Mahud je smeštena u psihijatrijsku bolnicu "Dr Laza Lazarević". Prema tadašnjim izveštajima, nije bila u stanju da govori o događaju pred tužiocem, a u bolnici je danima dozivala preminulo dete.

Bebu ostavila dilerima sa Karaburme

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu za teško ubistvo, za koje je predviđena kazna od najmanje 10 do 40 godina zatvora. Tokom suđenja, pažnju javnosti privuklo je to što je optužena više govorila o lošem odnosu sa partnerom i ocem deteta nego o samom zločinu.

U svom iskazu navela je da je tog dana uzela veće količine metadona od propisanih, kao i heroin, spid i antidepresive, koje je nabavila od, kako je rekla, "dilera sa Karaburme".

- Kobnog dana sam nabavila dodatne doze metadona, veće od onih koje su mi bile prepisane, kao i heroin, spid i antidepresive. Drogu sam nabavila od dilera Nataše i Kikija s Karaburme, kod kojih sam tog dana i ostavila Anju da je pričuvaju. Bilo mi je loše od heroina, pala sam u nesvest, a sledeće čega se sećam je kako moja majka viče: "Šta si to uradila?!", kao i odlaska u bolnicu - rekla je Lakićeva na suđenju, ponavljajući da ona nikad ne bi naudila svojoj bebi.

Za zločin optužila drugaricu

Dodatni šok usledio je kada je za smrt deteta optužila svoju drugaricu Natašu Kalendrović. Njihovo suočavanje u sudnici bilo je veoma napeto i umalo je došlo do fizičkog sukoba, dok je Nataša odlučno negirala optužbe.

- Dete ti mrtvo osam dana, a ti napišeš da je kod mene! Nisam ti ja ubila bebu, ti si je ubila, budalo! - tvrdila je povišenim tonom Nataša.

Tokom procesa, Lakićeva je uporno tražila ukidanje pritvora i premeštanje u kućni pritvor, što joj je omogućeno u julu 2017. godine. Sud je ovu odluku obrazložio činjenicom da je protokom vremena smanjeno uznemirenje javnosti koje je prvobitno bilo razlog za zadržavanje u pritvoru.

Veštak Branimir Aleksandrić naveo je da je analizom utvrđeno da je beba primila jednu, ali smrtonosnu dozu metadona, što potvrđuje visok nivo supstance i mali procenat metabolita u njenom organizmu. Takođe je isključena mogućnost da je dete samo unelo lek, a jedini DNK tragovi koji su pronađeni pripadali su majci.

Osuđena na 15 godina zatvora

Iako je u početku negirala krivicu, na kraju suđenja došlo je do preokreta - Tanja Lakić Mahud je priznala da je detetu dala metadon, tvrdeći da je mislila da beba prolazi kroz apstinencijalnu krizu. Naglašavala je da nije imala nameru da je ubije i da sebe smatra dobrom majkom.

Slučaj je okončan krajem decembra 2017. godine, kada je osuđena na 15 godina zatvora. Uz kaznu joj je izrečena i obavezna mera lečenja od narkomanije. Prilikom izricanja presude, Lakić Mahud je zaplakala, dok je sudija naveo da je pri određivanju kazne uzeto u obzir njeno stanje smanjene uračunljivosti, koje je posledica dugogodišnje zavisnosti od droge.

Autor: A.A.