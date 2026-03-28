STARAC OD 97 GODINA NOŽEM IZBO DVOJICU MUŠKARACA: Krvava noć u Novom Pazaru, u teškom stanju prebačeni u bolnicu

Izvor: RINA, Foto: Pink.rs

Tokom noći u Novom Pazaru došlo je do teškog incidenta u kom su dvojica starijih muškaraca teško povređeni.

- U pitanju su V.S. (89) i F. T. (83), oni su zadobili ubodne rane u predelu grudi i stomaka. Osumnjičen za ovo delo je E.S. star 97 godina i on je uhapšen. Kod njega je pronađen i nož - potvrđeno je za RINU u policiji.

Jedan od muškaraca teško je povređen i nalazi se u teškom stanju i smešten je u jedinicu intenzivne nege, dok je drugi zadržan na lečenju u Kliničkom centru.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv napada su, kako se sumnja, nerešeni odnosi između učesnika.

Autor: D.Bošković

