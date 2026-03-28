PROSUO MASNU ČORBU NA OPRAN VEŠ, PA POČINIO MASAKR! Pomahnitali ubica iz Zaječara godinama terorisao komšiluk, pre 4 godine ubio Veru i policajca!

Četiri godine prošle su od stravičnog zločina koji je potresao Zaječar, kada je stanar jedne zgrade, Dušan Zagorac (72), hicima iz pištolja ubio svoju komšinicu Veru Đekić (62), nakon svađe koja je, prema rečima svedoka, izbila zbog toga što joj je ponovo prosuo masnu čorbu na tek opran veš.

Tragedija je, međutim, ubrzo poprimila još teže razmere.

Kada su uznemirene komšije pozvale policiju, na lice mesta stigla je patrola, ali je Zagorac tada zapucao i na njih. Mladi policajac Ivan Đurđevac (28) podlegao je povredama, dok se napadač potom povukao na tavan zgrade, gde je izvršio samoubistvo.

Stanari zgrade godinama su, kako su tada ispričali, živeli u strahu i, kako kažu, "pravom paklu".

- Otkad se 1995. doselio iz Hrvatske sa majkom, problemi nisu prestajali. Sve mu je smetalo, stalno je galamio i optuživao komšije za razne stvari. Najviše je bio u sukobu sa Verom, jer mu nije ćutala. Prijavljivali smo ga policiji, komunalnoj miliciji, čak je išao i kod psihijatra, ali niko nije reagovao. Posle 27 godina maltretiranja, uzeo je dva života - govorili su tada stanari.

Godinama uznemiravao komšije

Komšije su se dugo pitale da li je tragedija mogla biti sprečena. Iako Zagorac navodno nije imao psihičkih problema, stanarima je redovno pravio probleme, što su oni i prijavljivali, ali rešenja nije bilo ni na pomolu.

Prema njihovim rečima, niz incidenata koji su prethodili zločinu bio je dug i uznemirujući: Zagorac je bacao hranu i majčine pelene kroz prozor, optuživao komšije da mu kradu struju i "greju stan", gađao prozore kamenjem i lupao na vrata stolicom, izazvao poplavu u stanu komšinice.

- Govorio je da oseća vibracije iz stanova ispod i zbog toga je pravio haos. Ulazio je u zgradu i satima sedeo ispred Verinih vrata. Jednom joj je čak izazvao poplavu tako što je začepio cevi - prisećali su se stanari.

Iako su, kako tvrde, više puta tražili pomoć nadležnih službi, rešenja nije bilo.

- Govorili su nam da pokušamo mirno da rešimo problem s njim. Nije imao dijagnozu, nije bio fizički nasilan ranije, pa niko nije mogao da reaguje - rekli su oni.

Na kraju izvršio samoubistvo

Kobnog dana, komšije su policiji prijavile buku, ali ne i pucnje. Po dolasku patrole, situacija je eskalirala.

- Najverovatnije je pokušao da pobegne iz zgrade i naleteo na policiju na ulazu. Tada je zapucao i pogodio Ivana dva puta. Zatim je pobegao na tavan, gde se zabarikadirao. Policajka je krenula za njim i tom prilikom se povredila. Oko jedan sat posle ponoći stigli su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice, ali je on u međuvremenu sebi oduzeo život - ispričao je tada izvor upoznat sa slučajem.

Autor: A.A.