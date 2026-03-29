TESTEROM RASKOMADALA MUŽA I SKUVALA GA U LONCU Ovo su najsurovije žene ubice u Srbiji! Baba Ana je otrovala najmanje 50 ljudi a Teodora SATAROM ISKASAPILA MAJKU

Najmonstruozniji zločini koji su počinile žene u Srbiji i danas izazivaju jezu u javnosti.

Vest da je Tereza P. osumnjičena za ubistvo supruga u Zrenjaninu šokirala je javnost 2023. godine. Prema navodima iz istrage, ona je uhapšena zbog sumnje da je sekla njegovo telo motornom testerom i kuvala njegove delove, i samim tim počinila teško krivično delo nad svojim partnerom.

Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju i reakcije javnosti, a pojedini mediji ga dovode u kontekst drugih teških krivičnih dela u kojima su učestvovale žene u Srbiji.

Komšije navode da između supružnika, prema njihovim saznanjima, ranije nije bilo vidljivih sukoba, dok se na društvenim mrežama njihov odnos javno prikazivao kao skladan.

Istraga je u toku, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Iako ovaj slučaj deluje kao izolovan, istorija kriminala u Srbiji beleži i druge teške zločine u kojima su učestvovale žene, zbog čega se javnost često podseća na pojedine poznate primere.

Baba Anujka - prvi serijski ubica u Srbiji

Baba Anujka, poznata i kao "Banatska veštica", Ana Draksin, je bila serijski ubica iz sela Vladimirovac u Jugoslaviji. Krajem 19. i početkom 20. veka učestvovala je u trovanju najmanje 50 ljudi, a po nekim procenama i više (pretpostavke idu do broja od 150 žrtava). Uhvaćena je 1928. godine u dobi od 90 godina i osuđena na 15 godina zatvora 1929. godine zbog saučesništva u dva ubistva. Nakon osam godina, puštena je iz zatvora zbog starosti.

O njenoj konačnoj sudbini postoje različite verzije. Prema jednoj, osuđena je u poznim godinama, kada je imala oko 90 godina, na kaznu od 15 godina zatvora. Međutim, nakon odsluženih osam godina, puštena je na slobodu zbog starosti, a preminula je dve godine kasnije u 100. godini života.

Prema drugoj verziji, navodno je 1941. godine oslobođena iz zatvora tokom nemačke okupacije, nakon čega je provela ostatak života u svom domu i preminula u 104. godini.

Prema pisanju profesora hemije Šimona Đarmatija, koji je doprineo očuvanju priče o Baba Anujki, ona je prema navodima iz literature od mušterija tražila da opišu svoj "problem", nakon čega je na osnovu toga navodno procenjivala i pripremala svoje "napitke".

U istim zapisima se navodi da je tvrdila kako može okvirno da odredi ishod i vreme delovanja nakon konzumacije takvog sredstva, što je dodatno doprinelo njenoj zloglasnoj reputaciji.

Navodno je svojim klijentima davala uveravanja u vezi sa delovanjem svojih "napitaka", uz određene rokove i poruke koje su doprinele njenoj zloglasnoj reputaciji, dok se u izvorima navodi da su te usluge naplaćivane u različitim iznosima tadašnjeg novca.

"Crna Jasmina" - slučaj koji je više puta bio u medijima

Jasmina Cvetković, u javnosti poznata kao "Crna Jasmina", šest godina je provela u zatvoru zbog ubistva Aleksandra Paunovića, a onda je 2014. godine uhapšena zbog novog ubistva. U jednom periodu bila je osuđena i odslužila zatvorsku kaznu, a kasnije je ponovo hapšena i procesuirana zbog novih optužbi, nakon perioda provedenog na slobodi.

Komšije su navodno izjavile da je ubistvu prethodila žustra svađa u stanu u beogradskom naselju Miljakovac. Jasmina, zbog tog zločina, tvrdila je da je delovala u samoodbrani. Na kraju je osuđena na kaznu zatvora od 13 godina.

Dušanka Petrović - ubila muža, brata, pljačkala sudije



Dušanka Petrović se često smatrala kao srpska žena monstrum, a mnogi je s pravom smatraju najbrutalnijom ženom kriminalcem u Srbiji.

Dušanka Petrović, zvana "Gospođa Kameleon", ubila je svog mlađeg brata Aleksandra i supruga, počinila na desetine prevara... Njene žrtve su bili najčešće lakoverni muškarci.

Radila je kao stručni saradnik u Privrednom sudu u Beogradu. Prema navodima, dok su sudije odlazile na pauze, ona je iz njihovih tašni uzimala ključeve, kasnije ih umnožavala, pa ulazila u njihove stanove i kuće i krala stvari.

Zbog tih dela je i krivično odgovarala, te je boravila u zatvoru, ali to nije sprečilo pilota Selimira Trpkovića da se zaljubi u nju i oženi je, uprkos protivljenju njegove dvoje dece iz prvog braka. Navodno ga je pre zločina nagovorila da proda i otkupi svoj stan na Novom Beogradu, a zatim ga prepiše na ćerku iz njenog prvog braka, što je on i učinio.

Kasnije, dok je Trpković redovno džogirao na Savskom keju, Dušanka ga je, prema navodima, pratila. Kada je stigao do kraja staze, pucala mu je u potiljak, nakon čega je počela da doziva pomoć tvrdeći da su ih napali.

U ženskom zatvoru u Požarevcu navodno se zbližila sa cimerkom Ljubicom Kolovrat, sa kojom je jednog dana otišla tokom slobodnog vikenda i nije se vratila u zatvor.

Kasnije, u martu 2006. godine, pojavile su se informacije da je Dušanka Petrović u Sarajevu organizovala ubistvo svog brata Aleksandra, navodno zbog spora oko prodaje majčinog stana.

Olivera Krsmanić - prva žena osuđena na 40 godina robije



Olivera Krsmanić je bila prva žena u Srbiji koja je prvobitno osuđena na kaznu od 40 godina zatvora, koja je kasnije preinačena na 15 godina, dok je njen saučesnik Slobodan Jordanov dobio kaznu od 20 godina zatvora.

Prema navodima, 2005. godine je hicem u potiljak ubila taksistu Nezira Šišića, čije je telo kasnije pronađeno kod toplane na Ceraku u Beogradu. Motiv ubistva nije bio koristoljublje, pošto novac od vožnje nije uzela. U policiji je navodno izjavila da je razmišljala da li da plati vožnju ili da ga ubije, nakon čega je izvadila pištolj i pucala mu u glavu.

Šišić, bivši policajac, preminuo je na licu mesta. Nakon toga je, kako se navodi, njegovim vozilom odvezla telo i potom se sastala sa Slobodanom Jordanovim u selu Guncati kod Beograda. Oboje su tada bili zavisnici od droge. Automobil žrtve kasnije je pronađen spaljen u mestu Grabovica kod Gornjeg Milanovca.

Dalje se navodi da je Olivera Jordanovu ispričala šta je uradila, nakon čega je i on odlučio da počini ubistvo. Njegova žrtva bio je Zoran Radović, radnik privatne benzinske pumpe na Ibarskoj magistrali.

Policija je ubrzo povezala oba slučaja i započela potragu za njima. Tokom potere Jordanov je, prema navodima, pucao na policiju i ranio policajca Nenada Jelića, nakon čega je i sam ranjen.

Olivera Krsmanić je izašla iz zatvora u martu 2020. godine, nešto pre isteka pune kazne od 15 godina, a prema dostupnim informacijama više ne živi u Srbiji.

Satarom ubila majku i babu

Teodora Viktorović, unuka našeg poznatog glumca Mihajla Viktorovića, je, prema navodima, satarom usmrtila svoju majku Ljiljanu (61) i baku Ivanku (90) u Mileševskoj ulici na Vračaru. U pojedinim izveštajima se navodi da je u porodici postojala dugogodišnja napetost i konflikti, pre svega između nje i majke, za koje se tvrdi da su uključivali i verbalno zlostavljanje.

Prema tim navodima, nakon što je došlo do eskalacije sukoba, Teodora je najpre ubila majku, a potom i baku, uz obrazloženje koje je kasnije pripisano izjavi da je to učinila "da baka manje pati" nakon gubitka ćerke.

Nakon zločina, navodno je oprala sataru i ruke, konzumirala alkohol i lekove, a zatim probudila supruga i priznala šta je učinila. Prvostepeno je osuđena na 30 godina zatvora, dok joj je Apelacioni sud kaznu smanjio na 20 godina zatvora.

Autor: A.A.