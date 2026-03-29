Prva slika Branka Babića nakon saobraćajke! Oglasio se na mrežama: Leži u bolničkom krevetu, oko vrata kragna (FOTO)

Biznismen Branko Babić juče je imao tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu.

Sada se oglasio na svom Instagram profilu i objavio fotografiju iz bolničkog kreveta. Na slici koju je podelio ga vidimo kako leži u privatnoj bolnici u Beogradu, dok oko vrata nosi kragnu.

Poznati srpski biznismen Branko Babić, u javnosti prepoznatljiv i kao "kralj obrva", doživeo je tešku saobraćajku na auto-putu usled nepovoljnih vremenskih uslova koji su otežali vožnju. Stravičan udes dogodio se juče na Begaljičkom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospeli do javnosti.

Snimci sa lica mesta lede krv u žilama - automobil marke "Mercedes" u kom se vozio potpuno je uništen.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, Babić je u trenutku nezgode bio na mestu suvozača i zadobio je teške telesne povrede, ali je nakon stravičnog udarca, srećom, ostao u svesnom stanju.

Autor: Nikola Žugić