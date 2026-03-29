USPEŠNA AKCIJA SRPSKE POLICIJE: Efikasna borba i odlučnost države u cilju suzbijanja maloletničke delikvencije

Poslednje uspešne akcije srpske policije, brza identifikacija i hapšenje maloletnika osumnjičenih za iznude, podmetanje požara, bacanje bombi i nedozvoljeno posedovanje oružja i eksplozicnih sredstava, potvrdile su efikasnu borbu i odlučnost države u cilju suzbijanja maloletničke delikvencije, koja je ozbiljan društveni problem u celom svetu.

Bojana Otavić Pjanović, zamenik načelnika Službe za suzbijanje kriminala UKP, rekla je da je pohvalno reći da se u poslednjem periodu, ako se govori u uporednom pregledu u odnosu na prethodnu godinu, beleži znatno smanjenje izvršenih krivičnih dela od strane maloletnih počinilaca.

Pozitivni statistički podaci govore o efikasnosti našeg društva, kao i preventvnih mera i aktivnosti.

Deda i maloletnici ulaze u svet kriminala, jer su nedovoljno zreli, željni dokazivanja i često bez porodične brige i vaspitanja.

Najveći broj krivičnih dela izvrše starija maloletna lica, to su ona lica od 16 do 18 godina, a najzastupljenija su krivična dela protiv imovine, imovinska krivična dela, krađe, teške krađe, iznude, razbojništva - rekla je Pjanović.

Maloletnici su najčešće regrutovani i zloupotrebljeni za prodaju narkotika, izazivanje opšte opasnosti, podmetanje požara, bacanje bombi.

Značajan rezultat u borbi protiv kriminala ostvaren je zahvaljujući koordinisanom radu Uprave kriminalističke policije i ostalih jedinica MUP-a, uključujući Žandarmeriju i SKAJ.

Zaštita maloletnika jedna je od prioritetnih zadataka Ministarstva u narednom periodu.

Zaštita maloletnika od kriminala je prvenstveno odgovornost porodice, ali i čitavog društva.

Autor: A.A.