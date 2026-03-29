Branko Babić pušten iz bolnice! Oglasio se na mrežama, evo šta su mu rekli doktori

Branko Babić izašao je iz bolnice nakon što je sinoć na auto-putu imao saobraćajnu nezgodu.

Branko se prvo oglasio na Instagramu, snimkom iz bolničkog kreveta, a sada je obavestio sve da je napustio kliniku.

- Pustiše me iz bolnice. Kaže doktor, idi kući, i miruj... Evo ja sam se vratio kući, u Smederevsku Palanku, a za ovo mirovanje... j***ga - rekao je Branko Babić u snimku koji je objavio na Instagramu.

Babić imao jezivu saobraćajku

Poznati srpski biznismen Branko Babić, u javnosti prepoznatljiv i kao "kralj obrva", doživeo je tešku saobraćajku na auto-putu usled nepovoljnih vremenskih uslova koji su otežali vožnju. Stravičan udes dogodio se juče na Begaljičkom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospeli do javnosti.

Snimci sa lica mesta lede krv u žilama - automobil marke "Mercedes" u kom se vozio potpuno je uništen.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, Babić je u trenutku nezgode bio na mestu suvozača i zadobio je teške telesne povrede, ali je nakon stravičnog udarca, srećom, ostao u svesnom stanju.

Koliko je sudar bio dramatičan najbolje svedoči zastrašujuć prizor iz vozila, s obzirom na to da je krv bila vidljiva svuda po sedištima i enterijeru.

Policijske ekipe su ubrzo stigle i obavile detaljan uviđaj, pa su policijska vozila viđena tokom večeri na putu, dok je Branko hitno hospitalizovan zbog težih povreda.

Autor: Nikola Žugić