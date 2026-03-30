Horor u Rakovici! Demolirao restoran pa gostima pretio sekirom

U toku je intezivna potraga za muškarcem koji je sinoć satarom razorio jedan lokal u Rakovici i opljačkao goste.

Prema prvim informacijama, muškarac je upao u restoran, i počeo redom da razbija inventar restorana, nakon čega je, preteći gostima satarom, krenuo u pohod na njihove lične stvari i novac.

Nakon toga, istrčao je iz restorana i usput oštetio i automobil koji je bio parkiran ispred ulaza u restoran.

Povređenih, na sreću, nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Policija je stigla ubrzo nakon poziva uznemirenih zaposlenih i gostiju ali je razbojnik tad već pobegao u nepoznatom pravcu.

- Sve se odigralo munjevito. Čovek je ušao besan, sa satarom u ruci. Počeo je da udara po stolovima i šanku, a onda je krenuo na ljude. Bilo je jezivo gledati to divljaštvo- navodi jedan od svedoka drame, piše Telegraf.

Nakon obavljenog uviđaja na licu mesta, policija je uzela snimke sa nadzornih kamera restorana, i trenutno radi na identifikaciji napadača.

