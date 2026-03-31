JUTRO NAKON KRVAVOG PIRA: Policijska traka na Savskom vencu i tragovi užasa koji lede krv u žilama!

Potresne scene na mestu zločina jutro nakon stravičnog napada na Savskom vencu, u kom je nepoznati muškarac zverski izbo K. T. (47).

Dok se lekari u Urgentnom centru i dalje bore za život nesrećne žene, tragovi nasilja i dalje su vidljivi na svakom koraku.

Na mestu gde je napadač, bez ikakvog povoda, nasrnuo na prolaznicu, na asfaltu se i dalje jasno vidi velika fleka od krvi.

Ovaj jeziv prizor svedoči o silini napada i količini krvi koju je žrtva izgubila pre nego što je ekipa Hitne pomoći stigla na lice mesta.

Pored tragova krvi, na ogradi i obližnjem drvetu i dalje visi pokidana policijska traka koja je sinoć obezbeđivala prostor dok su inspektori vršili uviđaj pod svetlima rotacija.

Prolaznici jutros u neverici zastaju pored mesta incidenta, a mnogi skreću pogled sa krvavog trotoara. Stanovnici ovog dela grada su u potpunom šoku, a tišina koja vlada ulicom samo pojačava osećaj jeze.

