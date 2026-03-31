Šestoro optuženih za posredovanje u prostituciji oslobođeni: Tužilaštvo najavilo žalbu

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, uložiti žalbu na presudu nadležnog suda kojom je oslobođeno šestoro optuženih za krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu iz člana 184. stav 1. Krivičnog zakonika.

Oslobođeni su osumnjičeni U. P, M. P, V. S, I. Z, S. L. i D. L.

Iz tužilaštva navode da smatraju da je, nakon sprovedenog dokaznog postupka, nesporno utvrđeno da su okrivljeni izvršili krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu, zbog čega je, kako ocenjuju, doneta sudska odluka suprotna utvrđenom činjeničnom stanju i važećim zakonskim propisima.

Zbog navedenog, tužilaštvo će podneti žalbu nadležnom sudu i zatražiti preispitivanje prvostepene presude u drugostepenom postupku.

