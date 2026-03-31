U PIROTU OTKRIVEN ARSENAL ORUŽJA: Kod petorice nađene puške, municija, bombe, čak i strele i topovski udar

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, u dve odvojene akcije, uhapsili su I. G. (36), N. G. (31), V. P. (46), Z. B. (53) i D. Ž. (49) iz Bele Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

U prvoj akciji, policijski službenici su u stanu i drugim prostorijama koje koriste I. G. (36) i N. G. (31) pronašli dve puške, 72 metka i ručnu bombu, dok su kod V. P. (46) našli 31 metak različitog kalibra, devet lovačkih patrona, tri strele, dve kutije sa kapislama za ručno pravljenje lovačkih patrona, optički nišan i nož.

U drugoj akciji, u pretresu stana i drugih prostorija Z. B. (53) policija je pronašla dve vazdušne puške, 679 metaka različitog kalibra, štapin, tri pakovanja eksplozivnog topovskog udara i barut, dok su kod D. Ž. (69) našli sedam metaka različitog kalibra.

I. G. i N. G. su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, dok je protiv V. P. ovom tužilaštvu podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Z. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu, dok je protiv D. Ž. ovom tužilaštvu podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Autor: S.M.